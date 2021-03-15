В Словакии еще одна партия правящей коалиции потребовала отставки премьера

Лидер входящей в правящую коалицию партии «Свобода и солидарность» (СиС) и вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что премьер страны Игор Матович должен уйти в отставку, поскольку он разделяет общество и ему не хватает коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством.

«Слово «хаос» наилучшим образом характеризует первый год работы правительства премьера Игоря Матовича, он разделяет общество и должен уйти в отставку. У него не хватает менеджерских, личных и коммуникационных способностей для того, чтобы руководить правительством. Договоренности, достигнутые с Матовичем, не действуют», – цитирует РИА «Новости» Сулика.

Он также предложил, чтобы ни один из лидеров партий правящей коалиции не входил в состав кабмина. На посту премьера он готов видеть главу минфина Эдуарда Гегера.

В случае, если предложения партии СиС не будут приняты, она готова покинуть коалицию. В то же время лидер партии СиС выступил против проведения досрочных выборов.

Суслик попросил об аудиенции у президента республики Зузаны Чапутовой, чтобы лично проинформировать ее о создавшейся ситуации.

В воскресенье, практически то же самое заявила другой вице-премьер и лидер партии «За людей» Вероника Ремишова, которая при этом считает, что в отставку должен отправиться и Сулик.

Партии СиС и «За людей» ныне угрожают выходом из правящей коалиции, если Матович останется во главе кабинета.

Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.

«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер.

После этого глава минздрава Марек Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V».

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