Президент Словакии приняла отставку главы минздрава из-за скандала со «Спутником V»

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку министра здравоохранения Марека Крайчи, которую потребовали лидеры правых партий из-за одобрения российской вакцины «Спутник V».

После полудня в пятницу в президентском дворце прошла церемония, в ходе которой Чапутова приняла отставку Крайчи и назначила врио главы ведомства министра финансов Эдуарда Гегера, передает РИА «Новости».

Президент выразила благодарность Крайчи за работу, отметила успехи и недостатки во время его работы в этой должности.

Новый кандидат на пост министра здравоохранения планируется представить на следующей неделе.

Лидер оппозиционной партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини заявил, что происходящие в правящей коалиции процессы являются «недостойным спектаклем» и издевательством над жителями страны.

Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.

«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявлял премьер.

После этого глава минздрава Крайчи заявил о намерении уйти в отставку, чтобы прекратить скандал.