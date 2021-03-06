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Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов
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    Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии

    Словацкий премьер Игор Матович подвергся резкой критике из-за решения купить российскую вакцину    6 марта 2021, 10:20
    Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    В Словакии бушует правительственный кризис - а все из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить два миллиона доз российской вакцины «Спутник-V». Оппоненты премьера угрожают развалить правительство и даже намекают на возможность его отставки. И это при том, что российский препарат может спасти тысячи жизней граждан Словакии. В чем же дело?

    На первый взгляд кажется, что в Словакии отказываться от российского «Спутника-V» может либо идиот, либо предатель. Население страны составляет 5,4 миллиона человек – и за весь период пандемии уже более 5% (то есть около 300 тысяч) заразились коронавирусом. Да, число болеющих данный момент невелико, однако (в отличие от той же России) это число с каждым днем увеличивается. Для понимания – только за две недели (с 20 февраля по 5 марта) оно выросло более чем в 2,5 раза, с 25 тысяч до 65 тысяч человек.

    Патриоты и предатели

    Неудивительно, что уставший ждать закупленных Еврокомиссией западных вакцин премьер-министр Словакии Игор Матович не просто решил закупить Спутник-V (27 февраля он подписал контракт на поставку, и до июня страна должна получить около 2 миллионов доз), но также лично встречал самолет, на котором привезли первые 200 тысяч доз заветного лекарства. Первые вакцинации начнутся через две недели – они будут делаться под ответственность врачей и пациентов (которые должны будут подписать бумагу о том, что знают об отсутствии у «Спутника-V» одобрения на общеевропейском уровне).

    И сама закупка, и встреча самолета вызвали истерику у ряда словацких политиков. Президент Зузана Чапутова заявила, что решение Матовича о поставке пока что не одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины «не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха», а представляет из себя «скорее отказ от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей». Журналисты и правозащитники требуют раскрыть условия контракта, намекая на присутствие там гуманитарной составляющей и указывая, что встречать в аэропорту нужно лишь гуманитарную помощь.

    Однако куда опаснее для Матовича была реакция его партнеров по коалиции – партий «Свобода и солидарность» и «За людей», обвиняющих его в том, что он не согласовал с ними контракт. Министр иностранных дел Иван Корчок (представляющий «Свободу и Солидарность») заявил о том, что «Спутник-V» – это орудие раскола и дискредитации. Оно вносит раздор как внутри словацкого общества, так и внутри западного в целом. Лидер партии «За людей» Вероника Ремишова заявила, что испытывает «отвращение и разочарование» поступком премьера.

    Сейчас обе партии намекают на возможность развала правительственной коалиции – и такой сценарий будет для Матовича крайне неприятным. В парламенте Словакии 150 мандатов, и правительственная коалиция из 4-х партий владеет 93-мя из них. Однако у партии премьер-министра (которая называется «Обычные люди и независимые личности») лишь 53 мандата. У обеих недовольных партий на круг 23 мандата. То есть получается, что даже если с Матовичем останется последняя из четырех партий (правопопулистская «Мы – семья»), за ним будет лишь 70 мандатов, что недостаточно для сохранения большинства.

    Геополитика и политика

    Ирония и печаль, однако, в том, что негативная реакция «Свободы и Солидарности» и «За людей» объясняется отнюдь не нарушением премьером каких-то процедур. Она объясняется отказом этих партий от свободы, нарушением принципов справедливости и возложением словацких людей на алтарь собственных фобий и политических амбиций. А если быть точнее, то русофобией, большими геополитическими планами и внутрисловацкими дрязгами.

    Так, у обеих партий и у поддержавшей их мадам президент крайне предвзятое отношение к России. «Президент Чапутова много лет сотрудничала с фондом Сороса. То же самое можно сказать и о бывшем президенте Андрее Киске, возглавляющему партию «За людей». Они представляют либеральное крыло словацкой политики, основная идея которого - полное следование курсу ЕС и США, демонизация социалистического прошлого и всего, что связано с Россией. Для них Россия - своего рода «другой», олицетворение всего плохого, которому надо противопоставлять «евроатлантическое хорошее». Что же касается «Свободы и солидарности», то это партия атлантистов-евроскептиков и во многом подобна «Праву и справедливости» в Польше. Основа их воззрений - прочная связь с США», - поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Неудивительно, что все эти силы решили монетизировать свои взгляды. Они хотят сделать Словакию частью плана Байдена по сдерживанию России – и, соответственно, заработать на этом деньги, а также политическое влияние. Да, русофобам не очень повезло с обществом. «Оно не настроено антироссийски, там только около четверти однозначно плохо относится к нашей стране. Кроме того, Словакия при прежнем премьере Фицо была одной из самых доброжелательно настроенных к России стран ЕС. Поэтому антироссийским силам надо показать ЕС и США, что Словакия бесповоротно отвернулась от России», - говорит Вадим Трухачев. И скандал со «Спутником-V» должен был стать таким вот доказательством.

    Однако помимо геополитики позиция партий объясняется и внутриполитическими причинами. А конкретно их планами по смене премьер-министра на более покладистого человека, с правильными идеологическими взглядами. «Претензии к Игору Матовичу копились целый год. Он антисистемный политик, перессорившийся со всей элитой. И поскольку словаки уже устали от «системы» в прежние годы, они проголосовали в начале 2020 года за него. Однако элиты партий «За людей», «Свобода и Справедливость», а также часть соратников-консерваторов Матовича - люди системы. Премьер и в своих словах, и в действиях может отклоняться от общезападной системной «нормы», что в глазах «евроатлантистов-системщиков» недопустимо», - говорит Вадим Трухачев.

    Собственно, «системщики» и хотели использовать историю с коронавирусом для расшатывания позиций главы правительства – причем задолго до истории со «Спутником-V».

    Резкий рост числа заболевших, по сотне умерших в день (Словакия вообще на первом месте по уровню смертности от «короны» в ЕС), жесткий карантин – вина за все эти грехи возлагалась на него. По некоторым данным, рейтинг Матовича упал чуть ли не вдвое с момента избрания (то есть всего лишь за год).

    И тут антисистемный премьер и делает ход конем – хочет купить российскую вакцину. Партнеры по коалиции сделали все возможное для того, чтобы заблокировать поставки (та же партия «За людей» использовала различные процедуры), однако Матович поставил всем мат при помощи своего человека Марека Крайчи, по счастливой случайности возглавляющего национальное Министерство Здравоохранения. «Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», - заявил премьер.

    Благородство и прагматизм

    Россия в этой ситуации отреагировала абсолютно правильно. Российский производитель вакцины предложил Матовичу просто отменить контракт, причем без всяких санкций по отношению к Словакии. «Если бы я был на его месте, то мне тоже было бы неприятно, когда кто-то злоупотребляет в политической борьбе спасающим жизни препаратом. Тем более в то время, когда другие 40 стран просят быстрее поставить им «Спутник V», - заявил сам Матович.

    Позже он заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Братислава является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.

    Он подтвердил, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – рассказал Матович.

    Впрочем, в конфликте между дезертиром с общеевропейского русофобского фронта Матовичем и правильными либерал-атлантистами на стороне премьера оказался и сам Брюссель. Так, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны-члены «имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков». Причем им необязательно для этого даже ждать одобрения вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам – достаточно просто использовать специальную процедуру для экстренных случаев, в рамках которой можно обойтись одобрением вакцины национальным регулятором. То есть тем же Минздравом.

    С чего вдруг такая забота о населении, такой прагматизм? Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, как Брюссель недоволен прямыми поставками российской вакцины в страны Евросоюза. Эти поставки раскалывают антироссийский фронт, создают Москве образ спасительницы Европы (снова!), мешают заняться дискриминацией российской вакцины через ковидные паспорта (в которые должны быть включены только западные вакцины, после ЕС может принять закон, по которому шенгенскую зону можно будет посещать лишь тем, кто укололся «правильными» вакцинами).

    При этом очевидно, что словацкий прецедент будет другим восточноевропейским странам наукой – тем, где сторонники поставок российской вакцины либо в меньшинстве, либо пока не могут преодолеть бюрократические и политические сложности.

    Пример Болгарии, где партия социалистов (у которой более четверти депутатских мандатов в парламенте) требует поставок российской вакцины. Или пример Чехии, где премьер, и президент хотят купить «Спутник-V». Так зачем ЕС фактически отказывает в поддержке тамошним евроатлантистам?

    Позиция Брюсселя объясняется очень просто – безысходностью. «Просто Евросоюзу ничего другого не остаётся в условиях, когда один за другим руководители государств действуют в обход него, устав ждать. И может быть, на Венгрию и Словакию как-то бы надавили, но когда о покупке «Спутника-V» говорят уже Австрия с Данией - тут у ЕК не остаётся выбора, кроме как делать примирительные заявления. Ведь это уже страны-доноры ЕС, где уровень доходов населения больше, чем в Германии», - поясняет Вадим Трухачев.

    Как известно, если не можешь помешать какому-то процессу – не мешай, а еще лучше – возглавь. Это значит, что российская вакцина смогла преодолеть и европейское общественное мнение, и даже европейскую бюрократию.

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