Ковид-паспорта разделят единую Европу

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НОВОСТЬ ЧАСА

Турция задумалась над покупкой второго полка С-400

3 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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КНР рассмотрела признаки нового обвала мировой финансовой системы REUTERS/Alex Domanski
Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику. Зачем КНР пугает мир новым кризисом и как скоро он может случиться? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
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Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
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Саркози пострадал за Россию или за подлость

Саркози считает, что стал жертвой политического преследования Thibault Camus/АР/ТАСС
Бывший президент Франции Николя Саркози получил приговор – год тюремного заключения и еще два года условно. Проиграв в свое время выборы, он привлекал к себе внимание поддержкой России по наиболее важным для нее вопросам, включая статус Крыма. Но многие относятся к Саркози как к «пуделю» США и глобальных элит. Как трактовать беспрецедентный приговор, исходя из этого?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
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Российские реки скоро будут по колено

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО «Берега России»
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
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    Ковид-паспорта разделят единую Европу

    Теоретически наши лыжники через год смогут опять кататься в Альпах – если заранее привьются    3 марта 2021, 11:00
    Фото: Jean-Christophe Bott/EPA/ТАСС
    Текст: Александр Рыбин,
    Николай Васильев

    Москва осудила недавнее решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС.

    Введение «ковидных паспортов» на территории Евросоюза означает насильную вакцинацию от COVID-19, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольная. Если будет введен «ковидный паспорт», то это будет противоречить принципу добровольности», – цитирует министра ТАСС. «Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться. А в Европе без перемещения между странами – членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь», – полагает Лавров.

    На прошлой неделе лидеры Евросоюза согласились с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Об этом по итогам виртуальной встречи в верха, сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель, горячая сторонница такой идеи. У себя в Германии разработать такой документ она уже решила. Как предполагает Меркель, обладатели сертификатов, в которые будет добавлена и обычная «паспортная» информация о гражданах, смогут свободно ездить внутри ЕС. «А также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран», – цитировало ее РИА «Новости».

    Впрочем, далеко не все страны Шенгенской зоны разделяют энтузиазм Меркель по этому поводу. Зависящие от туризма страны Южной Европы, такие как Греция и Испания, поддерживают введение паспортов, а вот большинство их северных партнеров пока сомневаются, что документы станут гарантией здоровья въезжающих в конкретную страну иностранцев. Вопреки словам Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что саммит не принимал никаких практических решений по COVID-документам.

    «Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать, для создания и использования подобных паспортов», – туманно заявила она. Глава Евросовета Шарль Мишель тоже признался, что пока неясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.

    При этом президент Сербии уже осудил Евросоюз за идею паспортов, а вот в Кремле пообещали отслеживать процесс введения таких документов – «насколько они будут касаться нас».

    Ковид-паспорта сочетаются с правами человека так же, как и решение не пускать в Шенген россиян, живущих в Крыму, уверен зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов, добавив, что в ЕС вообще плохо дружат с международным правом. «Внутри нашей страны учет прививок нужен, чтобы человек не получил прививку дважды, – отметил Климов. – Это обычная система учета: вы что-то сделали, вам дали справку по этому поводу. А если это ковидный паспорт, предполагающий разную степень свободы перемещения для разных лиц, возникает немало правовых и морально-этических вопросов».

    Свобода перемещения – это одно, а свобода прививаться или нет – совершенно другое, считает собеседник. К тому же история с «паспортами» зависит от отношения властей разных стран к тем или иным вакцинам. «Вот, например, гражданин Венгрии получил прививку «Спутник V», – предположил Климов. – Она одобрена Будапештом, но не одобрена властями ЕС. Как тут быть?» Кроме того, появление таких документов приведет к росту мошенничества на этой почве, уверен сенатор.

    «Некоторые люди привились, а некоторые переболели, и у них нет паспортов, зато есть антитела к вирусу. А некоторые по медицинским показаниям не могут прививаться. И что, они будут ущемлены? – задается вопросом другой зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров. – Европейцам надо собираться на площадке ВОЗ и там серьезно прорабатывать подобные вопросы. Иначе возникнет огромная дискриминация».

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?



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    Как надеется Джабаров, когда в мире будет достигнут популяционный иммунитет и пандемия спадет, проблема отпадет сама собой, «а пока разделение людей по признаку наличия или отсутствия ковидного паспорта чревато большими конфликтами».

    По словам председателя Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрия Кошко, споры о введении паспортов вакцинации ведутся в западной Европе с самого начала вакцинации. «В последнее время президент Эммануэль Макрон давал понять, что во Франции никаких сертификатов о вакцинации не будет. Однако Макрон неустойчив в своих решениях. Сегодня говорит одно, а завтра может кардинально поменять свое мнение. То есть нет гарантий, что сертификаты не введут», – резюмировал собеседник.

    Что касается вакцин российского производства, то эта тема поначалу была очень политизирована правительством. «В печати сперва появлялось очень много негатива на тему «Спутника V», а о других вакцинах сообщалось мало. Сложилась атмосфера недоверия вокруг них. Поэтому пока сложно предсказать, как себя поведут французские власти в ситуации с российскими туристами, которые, допустим, захотят приехать загорать на Лазурный берег или покататься на лыжах в Альпах», – подчеркнул собеседник. «Пока общественное мнение здесь больше озабочено другой проблемой: сама вакцинация идет не очень хорошо, – сказал Кошко. – Не хватает препаратов и много чего другого, пока полноценно этот процесс запустить не удалось».

    Как опасается президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин, если власти Евросоюза так и не признают «Спутник V» и если российских туристов по этой причине не станут пускать в Шенген даже после завершения пандемии, то «начнутся скандалы».

    «Если Брюссель потребует от желающих приехать в Шенген россиян заранее получать ковид-паспорт Евросоюза, то мы можем ввести свои зеркальные требования.

    И тогда европейцы тоже не смогут приезжать к нам. Возникнет хаос. Но я все же надеюсь, в Брюсселе сохранят разумный подход», – сказал Капустин. «Скорее всего, с Россией и с другими странами, которые не входят в Шенген, будут заключены договоренности об аналогичных документах», – предрекает юрист.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, в Госдуме не исключали, что Россия действительно может отказаться пускать на свою территорию тех, кто не привит «Спутником V» или другой отечественной вакциной. Как говорил депутат Геннадий Онищенко, «главным критерием запрета будет заболеваемость людей». «Если в России будет высокий уровень заболеваемости, то у ЕС будут основания не пускать наших граждан. Если же наши показатели будут лучше европейских, то уже мы их пускать не будем», – пообещал депутат.

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