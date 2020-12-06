На войну вакцин отправят туристов

Евросоюз дискриминационными методами затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V» – якобы не предоставлены необходимые документы. Эксперты уверены: Запад будет не только максимально долго закрывать рынок российской вакцине, но и постарается найти способ заставить россиян прививаться своим препаратом.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одержала в пятницу сразу две победы на международном уровне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале переговоров с Россией по поставкам вакцины. Впрочем, он добавил, что аналогичные переговоры начаты и с Китаем, где также разрабатывается собственная вакцина.

Зато власти Казахстана подобные переговоры уже закончили – они и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о сотрудничестве. После получения одобрения регулирующих казахских органов, Нур-Султан получит и технологии, и саму субстанцию для производства не менее двух миллионов доз «Спутника» на своей территории.

А тем временем в Евросоюзе даже не рассматривают «Спутник V» на предмет выдачи рыночного разрешения. Как сообщил в четверг «Интерфаксу» источник, причастный к процессу сертификации вакцин для рынка ЕС, Брюссель пока не получил от российской стороны формального запроса и необходимых документов. Он признал, что разработчики вакцины из РФПИ находятся в контакте с властями.

«Но мы не получали ни запроса на научную рекомендацию, ни заявки на регистрацию, – пояснил источник. – Мы опубликуем на нашем сайте тендерное предложение на научную рекомендацию по этому продукту и запрос на выдачу условного регистрационного удостоверения. Пока ни одного из этих шагов не сделано».

Заявление источника прозвучало странно, поскольку еще 24 ноября РФПИ подал заявку на одобрение «Спутника» в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Это ведомство и выдает разрешение для фармацевтических продуктов на рынке ЕС. Сообщая о подаче заявки, глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире «Россия 24» даже предположил, что вакцина будет производиться в самом ЕС, точнее в Германии, но признал, что «более детальные планы» будут озвучены в конце года. Тем временем вакцины от Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca проходят этот процесс в Евросоюзе уже несколько недель.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин предполагает, что европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания нашей вакцины. «Это происки европейской «бигфармы», заинтересованной в том, чтобы покупалась вакцина только производства крупных европейских корпораций, – считает Данилин. – Трудно ожидать, что Брюссель не начнет ставить препоны «Спутнику», потому что тогда надо признавать и крупный международный успех наших ученых, нашей промышленности – а значит, и России в целом».

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Политолог не исключает: когда в следующем году пандемия пойдет на спад и границы Евросоюза откроются для туристов, туда наверняка откажутся пускать туристов, которые не привиты сертифицированной в ЕС вакциной.

«Такое решение станет основанием для продвижения евровакцины уже на российский рынок: хочешь поехать в Шенген – изволь получить коммерческую прививку указанным препаратом», – предполагает Данилин. При этом эксперт подчеркнул, что запретить въезд в Шенген гражданам, например, КНР, привитым китайской вакциной, Брюсселю будет гораздо сложнее и «скандальнее».

Если ВОЗ зарегистрирует российскую вакцину, но ее так и не допустят на европейский рынок под разными предлогами, то «конфликта не избежать», прогнозирует собеседник. «По-моему, такое решение, если оно будет принято, вполне можно трактовать в качестве политического демарша», – уверен политолог.

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Как полагает президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин, если решение не пускать на территорию ЕС без прививки западной вакциной будет принято, это станет проявлением не столько политической, а коммерческой дискриминации, недобросовестной конкуренции, но лишь при условии, «что ВОЗ официально признает российскую вакцину». В противном случае ЕС будет «в своем праве».

«Каждое государство само определяет допустимую степень риска по медицинским показаниям – и Евросоюз, как государственное образование, тоже может это делать. Но в таком случае они должны будут запретить въезд, например, людей из США, Китая, Австралии или даже из другой европейской страны, если ее жители вакцинированы не европейской прививкой», – рассуждает Капустин. И признается, что он слабо представляет себе такую ситуацию.

«Конечно, это недопустимая вещь, но я не знаю, есть ли какой-то механизм противодействия этому через ВОЗ или какую-то другую международную организацию», – признался собеседник.

По его словам, оспаривать такое решение можно как частному лицу – через суды тех стран, которые отказывают ему во въезде по причине «не той» прививки, так и со стороны государства – путем дипломатических нот протеста. «Насколько это будет результативно, судить не берусь», – отметил Капустин.

В Госдуме же не исключают, что в будущем Россия сама откажется пускать на свою территорию тех, кто не привит «Спутником» или другой отечественной вакциной. «Главным критерием запрета будет заболеваемость людей. Если в России будет высокий уровень заболеваемости, то у ЕС будут основания не пускать наших граждан. Если же наши показатели будут лучше европейских, то уже мы их пускать не будем», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Ни одна европейская страна еще не зарегистрировала свою вакцину, поэтому ни о каких конкретных результатах мы говорить не можем. В целом, как только будет заметен первый эффект от вакцинации, нам станет гораздо легче договориться с Европой на профессиональном уровне, чем кажется», – заключил бывший главный санитарный врач. С чисто медицинской точки зрения разрешается прививаться двумя разными вакцинами, но только не одновременно, уточнил Онищенко:

«Если человек уже вакцинирован «Спутником», а потом решил прививаться еще и западной вакциной, то это можно сделать – через два месяца».

Впрочем, внутри самого Евросоюза, в Венгрии, уже проявляют интерес к российскому препарату, несмотря на недовольство Брюсселя. На прошлой неделе Москва передала Будапешту необходимую документацию. В пятницу стало известно о доставке пробных 20 доз «Спутника V» в Сербию для изучения специалистами местного агентства по лекарствам. В конце ноября Россию посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции для обсуждения производства «Спутника» и массовой вакцинации.

Основными зарубежными производителями «Спутника» станут Индия и Южная Корея. В этих странах будет сделано 300 и 150 миллионов доз вакцины соответственно. По оценкам РФПИ, одна доза «Спутник V» для зарубежных рынков будет стоить не более 10 долларов США, что в два-три раза ниже зарубежных аналогов. Россия всячески выражает готовность к международному сотрудничеству по распространению вакцины, которая была представлена в начале недели на площадке ООН с участием 50 стран.

Однако первыми «Спутник V» получат все же сами россияне. На этой неделе президент Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации с участием медиков и учителей.