Турция начала переговоры с Россией и Китаем по поставкам вакцины от коронавируса

Анкара начала переговоры с Россией и Китаем по поставкам вакцин от коронавируса, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что, «помимо Китая, мы ведем переговоры о поставках вакцины с Россией», передает РИА «Новости».

Он добавил, что готов сам пройти вакцинацию, чтобы «показать пример гражданам».

Между тем на прививку от COVID-19 в Москве за пять часов записались 5 тыс. человек.

Напомним, зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.