Российская вакцина «Спутник V» доставлена в Сербию

Пробная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Сербию, сообщил президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения РТС.

«Я вам могу дать эксклюзивную информацию, сегодня прибыла российская вакцина в Сербию, 20 доз. Агентство безопасности переправило вакцину в институт Торлак, наши люди – специалисты Агентства по лекарствам – в последующие дни и недели могут исследовать ее, чтобы потом нам сказать, можем мы это принять или нет», – приводит слова сербского лидера ТАСС.

«Наша задача – обеспечить наличие [вакцин], пусть люди берут, какую хотят, любая вакцина – хорошая, из тех, которые будут зарегистрирован в крупных странах – идет ли речь о США, ЕС, Китае, России», – считает Вучич.

В среду состоялась виртуальная презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в которой приняли участие представители 55 государств, а также руководства ООН, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Красного Креста. В тот же день президент Владимир Путин объявил, что со следующей недели в России начнется масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. При этом более 100 тыс. человек из групп риска уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V».

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что разными научными центрами в России сейчас разрабатывается не менее десяти вакцин от коронавируса. Глава государства подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.