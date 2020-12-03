Постпред России назвал главную задачу в отношении вакцины «Спутник V»

Первоочередной задачей России является обеспечение вакциной «Спутник V» российских граждан, а не ее продвижение на территории Евросоюза, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Продвижение нашей вакцины [«Спутник V»] на территории Евросоюза – это не самоцель для России и для наших производителей. Главная задача – обеспечить вакцинами население России», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Чижова, второй задачей для России является обеспечение производства российской вакцины в тех 20 странах, которые в этом заинтересованы – от Белоруссии до Бразилии.

Ранее специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцин от коронавируса «Спутник V».

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.