Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»

Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцин от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава.

«В ходе визита делегация также посетит учреждения здравоохранения Москвы, в которых проходили клинические исследования, а также само производство вакцин», – сообщается на сайте ведомства.

Также отмечается, что зарубежные специалисты планируют ознакомиться с разработкой, исследованиями и производством вакцины на всех этапах.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.