Российской вакциной от COVID-19 заинтересовалась еще одна страна

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», однако решение еще не принято, заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонассо.

«Сейчас мы принимаем решение относительно того, какую именно вакцину мы будем закупать, но российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции, дальше будет видно», – сказал Бустильо Бонассо на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.