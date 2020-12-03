МИД заявил о росте интереса ЕС к вакцине «Спутник V»

Страны Европейского союза все чаще интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Растет интерес к вакцине «Спутник V» в том числе и со стороны государств ЕС. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров», – сказала она, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что 27 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) посетила делегация научного комитета по вакцинам правительства Франции для обсуждения взаимодействия по вопросам производства «Спутник V» и массовой вакцинации.

Захарова добавила, что на данный момент РФПИ получил заявки из более чем 50 стран на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V».

На прошлой неделе Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса и предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины. Тогда же глава венгерского МИД также заявил, что Будапешт отвергает любые формы лоббирования в вопросе приоритетности вакцины. В то же время Брюссель напомнил Венгрии о невозможности применения «Спутника V» в ЕС.

Между тем, президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.