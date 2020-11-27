Венгрия получила документацию по российской вакцине от коронавируса

Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса и предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины, передает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

По словам дипломата, венгерские эксперты приедут в Россию на следующей неделе, чтобы максимально подробно познакомиться с процессом ее производства и полученными результатами эффективности, передает ТАСС.

Глава венгерского МИД также заявил, что Будапешт отвергает любые формы лоббирования в вопросе приоритетности вакцины. «Вакцина разрабатывается как на Востоке, так и на Западе. Для нас важно, чтобы венгерский народ получил надежную и качественную вакцину, а где она будет произведена – вопрос вторичный», – заявил Сийярто.

Министр также заявил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой о возможности производства российской вакцины от COVID-19 в Венгрии, но процесс занимает время, передает РИА «Новости».

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находящийся с визитом в Венгрии, заявил, что Москва готова через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передать Будапешту технологию производства вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. В то же время одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину.

Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».