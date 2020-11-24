Производство российской вакцины от COVID-19 могут наладить в Германии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии, рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«На этой неделе мы ожидаем визит большой делегации из Франции и работаем с большим количеством европейских стран. Возможно, мы даже будем производить нашу и в Германии», – передает слова Дмитриева ТАСС.

Глава фонда заявил, что, несмотря на политические противоречия, РФПИ не откажется от сотрудничества с Евросоюзом. Он признал, что Европа будет сложным рынком для российской стороны. «Мы подали заявку на одобрение Европейской медицинской ассоциацией 22 октября этого года и будем с ними двигаться по процессу», – напомнил Дмитриев.

Одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стал первой в Европе, получившей российскую вакцину.

Глава РФПИ говорил, что Россия готова начать поставки вакцины на международные рынки благодаря партнерствам с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и еще четырех странах. Кроме того, РФПИ с партнерами запустили производство сухой формы «Спутник V» от коронавируса, которая хранится при температуре от двух до плюс восьми градусов Цельсия, что позволяет доставлять ее в труднодоступные регионы, включая тропики.

Ранее сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.