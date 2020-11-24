Голикова заявила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1 457 на каждые 100 тыс. жителей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Те цифры, которые я вам сегодня приводила и которые мои коллеги будут, наверное, сегодня приводить, свидетельствуют о напряженной ситуации в стране и напряженной работе медицинских работников. Соблюдение нами с вами ограничительных мероприятий, соблюдение тех требований, которые сегодня приняты нормативными актами главного санитарного врача, являются залогом снижения распространения новой коронавирусной инфекции и сохранения здоровья наших граждан», – сказала Голикова.

По ее словам, в 32 регионах России заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения превышает средний уровень по России. Всего в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1 457 на каждые 100 тыс. жителей. При этом суточный показатель прироста заболеваемости коронавирусом с 1 октября по 23 ноября увеличился в России в 2,8 раза – с 6,1 до 17,1 на 100 тыс. населения, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день медицинскую помощь с новой коронавирусной инфекцией оказывают около 520 тысяч медицинских работников, в том числе почти 147 тыс. врачей, 301 тыс. среднего медицинского персонала, более 71 тыс. младшего медицинского персонала и более 38 тыс. водителей автомобилей скорой медицинской помощи», – добавила она, передает ТАСС.

Голикова также напомнила, что против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины, помимо спутника это «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова Минобрнауки России, эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года, отметила она.

«С момента государственной регистрации вакцины «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 миллионов доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников», – сказала Голикова.

По ее словам, массовая вакцинация населения от коронавируса планируется с 2021 . «При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер», – сказала Голикова.

За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.