В России за сутки выявили 24,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 21,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5838, Санкт-Петербурге – 3179, Московской области – 970. Всего в стране выявлено 2 138 828 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 634 671 человека, из них 23 226 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 491 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 37 031 человек.

Накануне, 23 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 25 173. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 847.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.