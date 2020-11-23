В России за сутки выявили 25,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6866, Санкт-Петербурге – 2926, Московской области – 971. Всего в стране выявлено 2 114 502 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 611 445 человек, из них 16 002 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 361 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 36 540 человек.

Накануне, 22 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 тыс. 581. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 592.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.