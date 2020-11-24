Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года, она будет добровольной, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова заявила на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, что «массовая вакцинация населения планируется с 2021 года», передает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что в соответствии с законодательством «вакцинация носит добровольный характер».

Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение Министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

На данный момент в оборот выпущено уже более 117 тыс. доз вакцин «Спутник V», до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

Вице-премьер напомнила, что против новой коронавирусной инфекции в России зарегистрировано две вакцины, еще одна вакцина разрабатывается и проходит стадию клинических исследований Научным центром имени Чумакова Минобрнауки, эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года.

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников», – добавила Голикова.

Ранее Голикова заявила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в России.