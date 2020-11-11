Венгрия задумалась о производстве российской вакцины от коронавируса

Венгрия хотела бы начать ограниченные закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в декабре и обсуждает с Россией частичный перенос производства на свою территорию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы договорились о том, что Венгрия готова закупить российскую вакцину. Нам представляется вполне возможным начать в декабре ограниченные закупки для проведения в Венгрии необходимых клинических испытаний и проверок, а со второй половины января можно рассчитывать на более крупную закупку у России», – сказал Сийярто в интервью RT.

Он отметил, что непрерывно участвует в переговорах с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Глава МИД Венгрии напомнил, что промежуточные анализы данных по вакцине «Спутник V» показали, что ее эффективность составляет 92%.

«И это хорошие новости, которые мы приветствуем. В пятницу у меня пройдет очередная видеоконференция с министром Мантуровым. Но переговоры мы ведем не только о покупке вакцины у России, мы обсуждаем перенос производства (по крайней мере частичный) в Венгрию. В Венгрии есть компания, выпускающая вакцины – конечно, от других вирусов и заболеваний, но у нее, похоже, есть возможность настроить свои мощности для участия в цикле производства этой вакцины», — добавил Сийярто.

Он также призвал избегать политизации вопроса вакцин. «Опять же, мы надеемся на успех всех компаний и стран, которые занимаются разработкой вакцин, о ком бы ни шла речь. Мы заинтересованы в успехе американских, европейских, российских, китайских, израильских исследований и разработок вакцин», – подчеркнул глава МИД.

Сийярто пояснил, что Венгрия ведет переговоры «со всеми, в том числе, конечно, с Россией».

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о переговорах с Россией и Китаем о возможности закупки их вакцин. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Венгрии разрешат закупать российскую вакцину от коронавируса в случае ее регистрации в Евросоюзе. В свою очередь официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер заявил, что нормы ЕС допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины от COVID-19 без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность В пятницу МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что российская вакцина прорвала европейскую блокаду.

В среду стало известно, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.