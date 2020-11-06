Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
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Жванецкий был агентом влияния народа на власть

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Михайлович Жванецкий не был прозаиком. И юмористом он тоже не был. Его тексты – это джаз. Он умел в какофонии нашей жизни слышать музыку. Подробности...
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Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В этом есть неизбывный расизм: европейцы рассматривают приезжих как беспризорных собачек, которые без помощи белого человека не в состоянии о себе позаботиться, прокормиться и согреться. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности " alt="На На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора и исполнителя искрометных и зачастую нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

    Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины    6 ноября 2020, 19:15
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая,
    Андрей Резчиков

    Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной.

    В декабре Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины от коронавируса. Об этом накануне сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, Россия начнет поставлять небольшие партии для  завершения клинических исследований, изучения вакцины и  ее лицензирования в Венгрии. В Будапеште ожидают начала крупных поставок препарата со второй или третей недели января. Кроме того, одна из венгерских компаний хочет заняться производством этой вакцины, сообщил Сийярто.

    Лечение коронавируса – в прямом смысле слова больная и актуальная проблема для главы венгерского МИДа. В среду у Сийярто во время визита в Таиланд обнаружили COVID-19, министра поместили в карантин, сообщил ТАСС.

    Интересна реакция руководства Евросоюза на объявленное намерение одной из стран ЕС обратиться за помощью к России. Нормы Европейского союза допускают ограниченную возможность закупок Венгрией российской вакцины от COVID-19 без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность, сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер. Но совсем недавно из Брюсселя звучали совсем другие, куда более жесткие заявления.

    Всего неделю назад другой представитель Еврокомиссии, Эрик Мамер предупредил Венгрию – ей разрешат закупать российскую вакцину лишь в случае сертификации препарата на рынке ЕС. В противном случае «Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», пригрозил чиновник ЕК. Мамер напомнил, что Брюссель подписывает соглашения о поставках только с теми странами, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры с Россией или Китаем, отмечал РБК. Отметим, что намерение Будапешта обратиться за помощью именно к России и Китаю отнюдь не было секретом для евробюрократов. Еще в октябре венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил о том, что страна ведет переговоры с Москвой и Пекином на сей счет.

    Внезапное изменение позиции еврочиновников вполне объяснимо, уверен первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. «Я с ними встречался, и могу сказать – их можно назвать карьеристами, часть из них настроено резко антироссийски, но они точно не идиоты. Они чувствуют, что настроения в Европейском союзе – не в пользу противостояния России любой ценой», – отметил сенатор в комментарии газете ВЗГЛЯД. По мнению собеседника, похоже, что в Брюсселе рассчитали – опасность переболеть COVID-19 значит для рядового европейца больше, чем призрак российской угрозы.

    «Примерно четверть депутатов Европарламента находятся отнюдь не на антироссийских позициях, – добавил сенатор Климов. – Все эти люди создают определенное отношение к такому явлению. Евробюрократы вынуждены реагировать, чтобы не оказаться без своих кресел».

    Что же касается Венгрии, то не секрет – в Евросоюзе эта страна давно действует наособицу, отметил собеседник. «Венгры отстаивают свои суверенные права в области законотворчества, правопорядка, судопроизводства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в вопросах охраны жизни и здоровья своих граждан Будапешт исходит не из политических приоритетов и так называемых «европейских ценностей», а из того, что жизнь человека – наивысшая ценность», – указал Климов. По мнению сенатора, решение Будапешта заключить соглашение с Россией – это хорошо забытое старое.

    «Фармацевтическая промышленность Венгрии ранее имела колоссальный опыт взаимодействия с нашей страной во времена социалистического блока и Совета экономической взаимопомощи», – напомнил сенатор.

    Схожего мнения придерживается эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.  «В Венгрии совпали сразу два процесса: во-первых, вторая волна коронавируса накрыла всю Европу, поэтому вакцина действительно нужна, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Во-вторых, сегодня такое противоречие курсу Евросоюза является частью ежедневной политики Венгрии». По мнению политолога, кроме Венгрии в Центральной Европе есть и другие государства, которые «фрондируют по отношению к Евросоюзу - прежде всего, Польша и балтийские страны, где сейчас популярны националистические идеи и партии».

    Однако эксперт отметил, что по причине русофобии «Польша бы не стала покупать российскую вакцину». «А вот другие страны Восточной Европы – Чехия, Словакия, Словения, Хорватия - могли бы, ведь у них тоже сейчас национализм на подъеме и есть обостренное чувство независимости по отношению к Евросоюзу», – считает Ткаченко.

    Можно предположить, что российским препаратом заинтересовалась еще одна страна ЕС – Австрия. Во всяком случае, судя по сообщению Кремля, накануне Путин и канцлер Себастьян Курц обсуждали по телефону ситуацию с коронавирусом и использование вакцин. Ткаченко подчеркнул:

    «Было бы очень хорошо, чтобы российская вакцина стала инструментом внешнеполитического влияния».

    «Конечно, сначала надо в нашей стране доказать, что ее можно использовать. Но потом можно будет делиться технологиями с другими государствами, и тогда это станет очень мощным рычагом внешнеполитического влияния России в мире», – заключил эксперт.

    Можно констатировать, что у России есть хорошие шансы использовать средство от пандемии COVID-19 в качестве инструмента мягкой силы.  Венгрия – далеко не единственная страна, готовая приобрести созданное в России средство от COVID. Еще в августе, по данным МИД, желание закупить российскую вакцину от коронавируса изъявили 27 стран. «Это разные формы, в том числе: в ходе совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», – перечислила тогда на встрече с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

    О желании наладить совместное с Россией производство вакцины в начале ноября заявил глава МИД Египта.

    В пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным о планах закупки «Спутника V», передал ТАСС. Напомним, что еще в августе Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых с регистрацией вакцины от коронавируса. А в нынешний понедельник аргентинский лидер сообщил, что у его страны есть возможность приобрести 25 млн вакцин в период с декабря по январь.

    «Когда некоторые говорят о России, мне кажется, они даже не понимают, о чем речь. Это мировая держава, у которой 28 нобелевских премий, – цитировал Фернандеса Первый канал. – Страна, имеющая огромный научный потенциал и передовые технологии.

    Некоторые, похоже, не знают, что биполярного мира больше нет.

    Мы никогда не были так близки к тому, чтобы положить конец этой пандемии».

    Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриев, партии «Спутника V» для Аргентины будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.

    Напомним, что Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от нового вируса – «Спутник V» в августе. В октябре президент сообщил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал второй российский препарат, оберегающий от заражения коронавирусом. А в пятницу Путин констатировал,  что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина  – разработка Центра им. Чумакова РАН. На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».

    Россия, таким образом, выступает достойно в мировом состязании по разработке вакцины от нового вируса. По данным ВОЗ от 3 ноября, в мире около 150 вакцин-кандидатов, которые  находятся на стадии доклинических испытаний, и 47 вакцин проходят клинические испытания.

    Первыми на клинический этап вышли различные китайские НИИ (включая Уханьский институт) и фармкомпании. На втором месте – совместный проект Оксфордского университета и британо-шведского гиганта AstraZeneca, на третьем – московский Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, создатель «Спутника V». Число стран, вышедших на 2-й, клинический этап непрерывно пополняется – так, накануне Турция объявила о старте испытаний вакцины собственного производства. США на этом фоне отметились обвинениями в адрес России, а также Китая и Ирана в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.

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    В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?


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    Накануне AstraZeneca и Оксфорд обнародовали планы до конца года начать в Китае клинические испытания вакцины от коронавируса. Ранее американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний в США. При этом надо признать, что апробация и внедрение препарата AstraZeneca не всегда проходит гладко. Так, в октябре сообщалось о смерти одного из участников тестирования вакцины. А накануне глава рабочей группы британского правительства по вакцинам обвинил фармгиганта в срыве расписанных на 2021 год поставок препарата в Соединенное королевство.

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