Умер участник испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

В Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса разработки Оксфордского университета и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, передает издание Globo.

Смерть мужчины наступила «в результате осложнений COVID-19». Сообщается, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о произошедшем, передает ТАСС.

«В связи с этическими обязательствами по сохранению конфиденциальности, предусмотренными протоколами [исследований], участвующие в них регуляторы получают частичные данные о расследованиях, проводимых комитетом, который предложил продолжить исследование», – говорится в заявлении агентства.

По информации частного НИИ, который проводит испытания вакцины в Рио-де-Жанейро, всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в программе исследований вакцины от коронавируса, из которых половина получила дозу оксфордского препарата, а вторая половина – плацебо. Пока неизвестно, какой препарат получил умерший волонтер.

Компания AstraZeneca пока официально не комментирует информацию, сообщает РИА «Новости». Между тем власти Бразилии заявили, что комитет по безопасности вакцины AstraZeneca предложил продолжить тесты, несмотря на смерть участника тестов.

Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. Препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, является тревожным сигналом.