Египет захотел наладить совместное с Россией производство вакцины от коронавируса

Египет рассчитывает на совместное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», эта тема обсуждается соответствующими ведомствами двух стран, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Он отметил, что во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым у него была возможность «поздравить министра и Россию с этим важным технологическим достижением (созданием вакцины), которое внесет вклад в безопасность и благополучие мира в целом».

«И мы, несомненно, воспользуемся тесными отношениями, связывающими нас, чтобы получить доступ к вакцине. Мы обсуждали возможность ее совместного производства. В Египте мощный частный сектор, производственные мощности и фармацевтика. Эти вопросы будут продолжать обсуждаться на уровне министров здравоохранения и, конечно, министров промышленности и торговли», – передает ТАСС слова Шукри.

По его словам, Каир рассчитывает, что президент России Владимир Путин посетит Египет при первой возможности.

«Мы надеемся, что его превосходительство президент Путин при первой возможности вновь посетит Египет», – сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли визит российского лидера в следующем году.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.