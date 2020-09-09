Началась вакцинация москвичей от коронавируса

Вакцинация москвичей началась в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», – передает РИА «Новости» слова Раковой.

По ее словам, вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами – это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тыс. человек, вакцинация проходит бесплатно.

«Количество желающих ежедневно растет. Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID проводится на базе шест медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20», – добавила Ракова.

За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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