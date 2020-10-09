Россию обвинили в попытке не дать США получить вакцину от коронавируса

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы предпринимают попытки помешать Соединенным Штатам получить вакцину от коронавируса нового типа.

«Три игрока – Китай, Россия и Иран – точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение», – приводит утверждение директора Национального центра контрразведки и безопасности США ТАСС.

«Как только мы получим ее [вакцину], они определенно вознамерятся не дать нам применить ее», – заявил Эванин в интервью американской телекомпании Херста, не приведя каких-либо доказательств в пользу своего мнения.

Накануне Трамп признал неспособность Соединенных Штатов создать вакцину от коронавируса до предстоящих в ноябре всеобщих выборов. Тем временем создателей российской вакцины от коронавируса предложили выдвинуть на Нобелевскую премию.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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