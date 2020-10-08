Трамп признал неспособность США создать вакцину от COVID-19 до выборов

В США вакцину от коронавируса не успеют подготовить к выборам, которые состоятся 3 ноября, сообщил президент страны Дональд Трамп.

Он заверил, что у США «будет великолепная вакцина в очень, очень скором времени». Трамп хотел бы «получить ее до выборов», но признался, что «мешает политическая конъюнктура», поэтому вакцина «будет готова сразу же после выборов». По его словам, политики «хотят играть в свою игру», передает ТАСС.

Как заявил Трамп, он хочет, чтобы «каждый получал такое же лечение», как он сам, и это лечение он обещал «сделать бесплатным». Трамп подчеркнул, что американцы не виноваты в распространении коронавируса, «это вина Китая, и Китай заплатит высокую цену за то, что он сделал» с США.

Президент сообщил, что медики дали ему «Редженерон», «это было просто невероятно», Трампу, по его словам, «моментально стало лучше». В связи с этим глава государства подготовил экстренное разрешение на использование данного лекарства и его аналогов (в частности «Элай Лилли»), они будут направлены в больницы, где пациенты, как он надеется, смогут получить их бесплатно.

«У меня есть экстренное разрешение на использование, все готово, и мы сейчас его подпишем, и вам станет лучше, вам действительно быстро станет лучше», – сказал он, пообещав, что жителям США «предоставят вам лекарства, они будут бесплатными», препараты передадут больницам, «как только смогут».

Напомним, Трамп не исключал появления американской вакцины от коронавируса в октябре. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Трамп перенес заражение коронавирусом и о его внезапном выздоровлении.

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