Заражение Трампа коронавирусом превратилось в предвыборное шоу

Несколько дней ведущие мировые СМИ обсуждали болезнь президента США – Дональд Трамп перенес заражение коронавирусом. Однако не менее неожиданным оказалось и внезапное выздоровление Трампа и его возвращение из госпиталя в Белый дом. Как сказалось это событие на политических позициях Трампа и его оппонентов?

«Страх убивает разум. Страх – это малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. Я позволю ему пройти надо мной и через меня. И когда он уйдет, я обращу внутренний взор на его путь. Там, где был страх, не будет ничего. Останусь лишь я».

Эта известнейшая фраза из «Дюны» Френка Герберта была, по всей видимости, осмыслена и взята на вооружение пиарщиками Дональда Трампа. После чего и родился прекрасно оформленный пиар-ход в виде президента, который не только поборол коронавирус, но и на личном примере показал американцам, как побеждать страх.

Американские духи

Сама операция началась 2 октября, когда у президента США и его жены Мелании был диагностирован коронавирус. После чего Трамп в достаточно плохом (для 74-летнего человека) состоянии отправился в госпиталь, где его стали лечить.

Однако прошло всего лишь несколько дней, и президент США вернулся в Белый дом. Причем вернулся в статусе победителя – как «короны», так и страха, связанного с болезнью. Прилетел на вертолете в Белый дом, попозировал на фоне американского флага, демонстративно снял с лица маску и засунул в карман.

«Не бойтесь коронавируса! Не позвольте ему доминировать в вашей жизни. В период администрации Трампа мы разработали великолепные лекарства и методы лечения. Я себя чувствую лучше, чем 20 лет назад», – написал президент США у себя на странице.

На эту тему

Можно долго спорить о том, что это было. «Великолепные лекарства и методы лечения», которые помогли Дональду Трампу справиться с «короной» за три дня? Или же никаким коронавирусом Трамп изначально и не болел? В данном случае это не важно. Важно лишь то, что победивший болезнь президент использует свою победу для набора внутриполитических очков.

Речь не только и даже не столько о том, что заражение коронавирусом демонстрирует близость Дональда Трампа к народу, разрушает выстроенный демократической прессой образ «жадного олигарха, которому плевать на всех, кроме самого себя». Президент США демонстрирует «маскулинность» – то, чего так не хватает погрязшим в расовых истериках и половых (во всех смыслах этого слова) разборках американцам.

Дело в том, что в Соединенных Штатах – как сейчас и в России – существует серьезнейшая дискуссия о том, как власть и общество должны себя вести в условиях эпидемии коронавируса. Кому-то, наверное, нравится поведение соперника Дональда Трампа на этих выборах, бывшего вице-президента Джозефа Байдена – сидение в бункере, выступление на камеру в полном одиночестве (словно вокруг него очерчен запретительный круг).

Но те, кому это нравится, далеки от американского духа. Духа, которым были заряжены колонисты, покорявшие дикий Запад. Духа, которым были заряжены американские бизнесмены, сделавшие Америку самой успешной страной в мире. Духа, которым были заряжены американские политики, не боявшиеся принимать удар и в итоге победившие в холодной войне могучий Советский Союз. Не говоря уже о том, что тактика «сиди по углам и самоизолируйся» ударила по кошелькам граждан США.

Именно поэтому множество американцев крайне недовольны призывами демократов «оставаться в безопасности». «Следуя уничтожающему дух предписанию «оставаться в безопасности», Соединенные Штаты уничтожили тот уровень процветания, который был достигнут десятилетиями упорной работы. Закрытие экономики разрушило мечты тысяч предпринимателей и лишило работы миллионы. Мегаполисы – например, тот же Нью-Йорк – стали похожи на умирающие города-призраки.... Детям прививают культуру страха», – пишут журналисты.

Ломает крепости

Культура страха, которую демократы навязывают всему обществу, уже отыгрывается администрацией Трампа. Так, например, согласно решению Комиссии по проведению президентских дебатов, встреча вице-президента Майка Пенса и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис пройдет с дополнительными мерами безопасности, которые, по всей видимости, появились по просьбе демократов. Между политиками будет установлена перегородка из оргстекла. Республиканцы сразу же ее высмеяли. «Если сенатор Харрис хочет выстроить вокруг себя крепость, то пусть выстраивает», – заявила представительница Майка Пенса Кэти Миллер.

Дональд Трамп же не просто не выстраивает крепости – он их ломает. И призывает всех американцев последовать за собой.

«Я должен был противостоять вирусу для того, чтобы американский народ перестал его бояться. Чтобы мы начали ответственно с ним бороться», – заявил Трамп. И под словом «ответственно» президент, по всей видимости, имел в виду «не сидеть на карантине, установленном властями штатов, которые не желают эти ограничения снимать». Трампу, напомним, нужно снятие ограничений на уровне штатов не только для того, чтобы освободить людей, но и для того, чтобы возродить экономическую активность.

Неудивительно, что подобное поведение Дональда Трампа вызвало очень противоречивую реакцию американских СМИ.

Одни его хвалят. «Дональд Трамп – не парень из подвала, – говорят его сторонники – Конечно, он мог бы поступить как Джо Байден и последние пять месяцев безвылазно сидеть в Белом доме. Как президент на карантине, трусливо прячущийся от китайского вируса. Символизм такого шага был бы катастрофой для могущественнейшей нации планеты. Трамп должен был показать свое бесстрашие перед лицом вируса». Да, как верно пишут некоторые эксперты, эта театральщина отдавала авторитаризмом – но Америке нужен сильный лидер.

Другие же говорят, что стране нужен не только сильный, но и адекватный лидер. Взрослый, умеющий признавать свои ошибки, а не повторять их. «Похоже, болезнь Трампа лишь укрепила его непоколебимую веру в катастрофическую политику, которая не только сделала его и его сотрудников беззащитными перед пандемией, но и побудила американцев пойти на смертельный риск, за который они заплатили своими жизнями», – возмущается CNN. Байден тоже нагоняет страх. «Уже 210 тысяч американцев умерли от коронавируса, и если ничего не изменится, еще 200 тысяч умрут до конца года», – говорит бывший вице-президент, видящий себя будущим президентом.

Либералы продолжают убеждать людей в том, что все эти многочисленные жертвы коронавируса являются не следствием убогой американской медицины (заточенной на лечение богатых), а личными ошибками Трампа. Пренебрежением действующего главы государства к угрозе пандемии. Именно поэтому хозяина Белого дома продолжают обвинять в том, что он намеренно принижает опасность болезни. Публикуют заявления простых американцев, переживших «корону» и возмущенных игнорированием Трампом ее опасности. Пишут о панике среди персонала Белого дома. Демонстрируют рейтинги, говорящие, что 60% американцев не разделяют призыв Трампа «не бояться коронавируса».

И скромно умалчивают о том, что ряд жителей США могут публично осудить Трампа за безрассудность, но на самом деле внутри себя симпатизировать хозяину Белого дома за смелость и настоящий американский дух. За то, что страх не убил его разум и не парализовал его волю.