ЕК назвала условия использования российской вакцины от COVID-19

Венгрии разрешат закупать российскую вакцину от коронавируса в случае ее регистрации в Евросоюзе, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», – цитирует Мамера ТАСС.

По словам Мамера, российские и китайские вакцина не рассматриваются как «часть стратегии вакцинации ЕС, основанной в размещении предварительных заказов вакцины на условиях предоплаты». Он сообщил, что Брюссель не ведет переговоров с Россией и Китаем и будет подписывать соглашения о поставках вакцины только с производителями, работающими на территории ЕС.

«Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации» – отметил Мамер.

Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан сообщил о переговорах с Россией и Китаем о возможности закупки их вакцин.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.