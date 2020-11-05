Канцлер Австрии позвонил Путину

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает Кремль.

Разговор состоялся по инициативе Курца. Канцлер «выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября». Москва и Вена заявили о готовности «бороться с терроризмом во всех его проявлениях», сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Курц обсудили «актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня». В частности, обсуждались ситуация с коронавирусом и использование вакцин. Курц указал на «важность дальнейшего развития сотрудничества России с европейскими странами в энергетической сфере». Стороны подтвердили «заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объёме по мере нормализации эпидемической ситуации».