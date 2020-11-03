Стали известны подробности об одном из террористов в Вене

В результате стрельбы по прохожим в Вене погибли три человека, также ликвидирован один из нападавших, который симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство*», сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки, также он был вооружен винтовкой. Ликвидированный стрелок симпатизировал запрещенной в России группировке «Исламское государство*», передает ТАСС.

«Вчера мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста. Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями. Установленный преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ*», – сказал глава МВД.

Также Нехаммер призвал жителей столицы по возможности не покидать свои дома.

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу.

Телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Австрийский телеканал OE24 сообщал о задержании четырех террористов в одинаковых белых брюках на центральной площади Грабен, однако глава МВД Австрии не подтвердил информацию о задержании подозреваемых.