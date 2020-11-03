Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 02:33  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Почему поляки взбунтовались

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кто победит на выборах президента США?
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В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
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  • Зависит от названия улицы
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    Канцлер Австрии назвал нападения в Вене терактом

       3 ноября 2020, 02:33
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшие нападения в Вене терактом.

    «Полиция будет решительно действовать против исполнителей этого отвратительного теракта. Я рад, что наши полицейские нейтрализовали одного преступника. Мы не позволим нас запугать терроризмом и будем всеми силами бороться с такими атаками», – приводит текст заявления канцлера ТАСС.

    «Пока ничего не можем сказать о мотивах», – сказал Курц в эфире телеканала ORF-2.

    Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF-2 в свою очередь призвал граждан не покидать своих домов. «Мы все еще имеем дело с продолжающейся террористической атакой», – подчеркнул министр.

    «Мы, как и прежде, продолжаем бороться с предполагаемыми террористами. Мы исходим сейчас из того, что преступников несколько, они хорошо вооружены и опасны», – добавил Нехаммер.

    Ранее глава МВД Австрии не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе в Вене. О задержании четырех террористов в одинаковых белых брюках на центральной площади Грабен сообщал австрийский телеканал OE24.

    Во вторник ночью Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке». Однако позже МВД Австрии отказалось называть нападения в Вене терактами. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. По предварительным данным, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек. Мэр Вены Михаэль Людвиг в свою очередь подтвердил сообщения о 15 пострадавших.

    Телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.


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