Глава МВД Австрии опроверг задержание предполагаемых террористов

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер не подтвердил информацию о задержании нескольких подозреваемых в стрельбе в Вене. О задержании четырех террористов на центральной площади Грабен сообщал австрийский телеканал OE24.

«Эту информацию в настоящий момент я не могу подтвердить, мы продолжаем искать потенциальных преступников», – приводит РИА «Новости» заявление главы МВД Австрии в эфире ORF.

Кадры задержания предполагаемых террористов на центральной площади Грабен в прямом эфире показал австрийский телеканал OE24. Задержанные были одеты в одинаковые белые брюки и стояли с поднятыми вверх руками. Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой в понедельник вечером началась стрельба.

Мэр Вены Михаэль Людвиг в свою очередь подтвердил сообщения о 15 госпитализированных после атаки в столице Австрии. «В целом 15 человек госпитализированы, семеро из них серьезно пострадали», – сказал Людвиг в эфире телерадиокомпании ORF, пожелав пострадавшим выздоровления.

Ранее глава МВД Карл Нехаммер заявил, что Австрия подверглась «явной террористической атаке». Однако позже МВД Австрии отказалось называть нападения в Вене терактами. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. По предварительным данным, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек.

Телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.