Вооруженные нападения произошли в шести разных местах Вены

Несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, сообщила полиция столицы Австрии. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна подверглась явной террористической атаке.

«Мы подверглись явной террористической атаке», – приводит слова министра внутренних дел Австрии ТАСС. Нехаммер сообщил, что нападения в Вене продолжаются.

По предварительным данным, нападавших могло быть несколько. «В общей сложности происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский», – говорится в заявлении австрийской полиции.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали несколько человек. Есть один погибший. В МВД проинформировали, что один полицейский получил тяжелое ранение, один из нападавших задержан, еще один застрелен правоохранителями.

Специальные подразделения и правоохранительные органы Австрии ведут спецоперацию по поиску стрелявших. Центральные улицы города патрулируют усиленные наряды полиции со служебными собаками и тяжелым вооружением. Полицейские автомобили заполонили городские дороги. Население укрылось в домах после объявления МВД Австрии с призывом к людям оставаться дома. Над городом летают несколько полицейских вертолетов. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия.

Ранее австрийские СМИ сообщили о вооруженном нападении на синагогу в центре Вены. По данным СМИ, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. По предварительным данным полиции, в результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек. Также появились сведения о захвате заложников в одном из ресторанов Вены.