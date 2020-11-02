В центре Вены произошло вооруженное нападение на синагогу

Австрийское издание Kurier сообщило о вооруженном нападении на синагогу в центре Вены.

По сведениям издания, на месте происшествия раздалось несколько выстрелов, в результате серьезное ранение получил вооруженный полицейский, преступник скрылся, его разыскивают. На место прибыла большая группа правоохранителей, передает РИА «Новости».

По сведениям австрийского издания Kronen Zeitung, стрельба произошла возле синагоги в центре Вены, передает ТАСС.

По предварительным данным, подозреваемый в стрельбе задержан полицией.

Напомним, 5 октября 29-летний выходец из Казахстана, получивший гражданство Германии, совершил нападение на еврея у синагоги в Гамбурге. Комментируя произошедшее, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что «это не единичный случай».

В октябре 2019 года в результате стрельбы около синагоги в восточногерманском городе Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.