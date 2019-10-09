В Германии неизвестный открыл огонь из автомата, есть жертвы

В германском городе Галле неизвестный начал стрелять из автомата, несколько человек погибли, пишут СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«По предварительным данным, есть убитые. Преступник скрылся», – сообщила полиция Галле в соцсетях, передает ТАСС.

В полиции ФРГ добавили, что в результате инцидента погибли как минимум двое, сообщает РИА «Новости». По этим же данным, стрелков было по меньшей мере двое, они скрылись на автомобиле.

В то же время издание Build сообщает, что неизвестный бросил гранату на кладбище в Галле. В СМИ также сообщили, что стрельба произошла в районе синагоги.

Концерн Deutsche Bahn закрыл железнодорожный вокзал Галле в связи со следственными мероприятиями. Полицейские обратились к жителям города с просьбой оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошла стрельба.

В начале октября в Париже неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских прямо в участке.