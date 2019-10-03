В Париже неизвестный напал на полицейских в участке

В Париже неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских прямо в участке, сообщают СМИ.

Мужчина накинулся на сотрудников правоохранительных органов в полицейском участке, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Других подробностей инцидента пока не сообщается.

Во вторник сообщалось, что в Финляндии неизвестный атаковал училище с мечом.