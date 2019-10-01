В Финляндии неизвестный атаковал училище с мечом

В финском городе Куопио произошло нападение на профучилище, погиб один человек, порядка десяти получили ранения, сообщили правоохранительные органы государства.

«Согласно обновленной информации, в Куопио десять раненых, двое серьезно. Есть погибший», – сообщила полиция в соцетях, передает РИА «Новости».

Ранее в университетской больнице Куопио сообщали о девяти пострадавших, которые поступили в учреждение, характер травм сотрудники больницы не раскрывают.

Училище находится в торговом центре Hermann, здание на данный момент оцеплено. По сообщениям СМИ, информация о нападении поступила в 12.30 мск, правоохранительные органы не сообщили о способе нападения.

Нападавший якобы ворвался в учреждение с мечом и напал на учащихся, передает «Комсомольская правда».

В мае сообщалось, что в Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как подросток пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и ножом и удерживал одноклассников. Позднее школьника признали невменяемым.