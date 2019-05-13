По факту захвата заложников в школе Казани завели дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как подросток пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и ножом и удерживал одноклассников, сообщает СК.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», – сообщается на сайте ведомства.

Следствие указывает, что утром 13 мая 2019 года в Казани 17-летний подросток с ножом и пневматическим пистолетом пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за стол учителя и запретил ученикам покидать помещение. Никто не пострадал.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что ученик гимназии в Казани захватил заложников на уроке литературы. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил.

Его задержали сотрудники МВД Татарстана.