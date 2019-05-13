В казанской школе задержан подросток с пистолетом и ножом

Сотрудники МВД Татарстана задержали старшеклассника, который пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом, подтвердила пресс-служба МВД по республике.

По информации следствия, подросток удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии, говорится на сайте МВД.

«В 10:54 мск 13 мая на телефон 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии №7 г. Казани, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов», – сообщили в МВД.

Старшеклассник зашел в кабинет с началом урока. Сев за стол учителя, он достал пневматическое оружие и кухонный нож. Как отмечают представители МВД, школьник не выдвигал никаких требований.

Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время 17-летний подросток задержан, с ним проводят беседу сотрудники МВД.

«Министерство проинформировано о случившемся в школе №7 города Казань. По информации, поступившей из региона, в настоящий момент нарушивший безопасность образовательного пространства задержан, жертв нет», – сказал РИА «Новости» директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Андрей Емельянов.

Ранее стало известно, что ученик гимназии в Казани, вооружившись пистолетом, захватил заложников. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил. Уточняется, что инцидент произошел на уроке литературы.