Стало известно о захвате заложников в школе Казани

Ученик гимназии в Казани, вооружившись пистолетом, захватил заложников; на месте работают службы экстренного реагирования, сообщают СМИ.

Сообщение об этом передает Telegram-канал LifeShot.

Сообщается также, что, по предварительной информации, 17-летний ученик уже задержан, с ним работают полицейские.

Между тем, как сообщили газете ВЗГЛЯД очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал, занятия не прерывались, ситуация уже разрешилась.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Telegram-канал Baza в свою очередь пишет, что подросток взял в заложники школьный класс, однако никому не причинил вреда и вскоре сдался полиции. Школьник, а также учителя в настоящее время находятся на допросе, говорится в сообщении канала.

Уточняется, что инцидент произошел на уроке литературы. Школьник пришел на занятие с опозданием и, войдя в кабинет, потребовал от преподавателя, чтобы ему освободили место. Молодой человек достал из кармана пистолет и продемонстрировал его классу и учительнице.

Сообщается, что после того, как школьник сдался, педагога отвезли в больницу, у женщины заболело сердце из-за стресса.

Местное издание prokazan.ru опубликовало фрагмент переписки родителей в одном из мессенджеров. В сообщении говорится, что речь идет о 10-класснике.

«Комсомольская правда» уточняет, что класс состоял из 12 человек. Теперь правоохранители выясняют, как вооруженному школьнику удалось пройти через охрану.

Позднее в пресс-службе МВД по Татарстану сообщили ТАСС, что сотрудники полиции задержали вооруженного школьника в гимназии в Казани. В ведомстве, однако, сообщают, что у него был нож, а не пистолет.

В МВД по региону сообщили, что ученик стал угрожать учительнице. Подтверждается, что пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится доследственная проверка.