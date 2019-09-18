Пришедшего в класс с пистолетом в Казани школьника признали невменяемым

Эксперты признали невменяемым ученика казанской гимназии №7, пришедшего в середине мая в школу с пневматическим пистолетом и ножом и около часа удерживавшего одноклассников в кабинете, рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

«Эксперты признали подростка невменяемым. Дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера», – передает РИА «Новости» слова Галиева.

Он добавил, что в настоящее время дело находится на стадии рассмотрения.

В мае ученик гимназии в Казани захватил заложников на уроке литературы. Физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил.

Его задержали сотрудники МВД Татарстана.

Напомним, 13 мая в СК рассказали, что в Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как подросток пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и ножом и удерживал одноклассников.