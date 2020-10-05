Выходец из Казахстана с лопатой совершил нападение на еврея у синагоги в Гамбурге

Мужчина в камуфляжной форме возле синагоги в Гамбурге напал на 26-летнего студента, в результате чего тот получил серьезные ранения в голову, сообщила представительница полиции.

По информации Deutsche Welle, мужчина, исповедующий иудаизм, подвергся нападению, когда направлялся в синагогу, чтобы отметить еврейский праздник суккот.

Нападавшим оказался 29-летний выходец из Казахстана, получивший гражданство Германии. По данным полиции, он производил впечатление человека, «находившегося в крайне невменяемом состоянии». Представительница правоохранительных органов уточнила, что состояние задержанного затруднило допрос.

Отмечается, что мужчина был вооружен складной лопаткой. По данным агентства dpa, в одном из карманов брюк задержанного был найден обрывок бумаги с нарисованной на нем свастикой.

Благодаря действиям охранников, дежуривших у входа в синагогу, полиции удалось оперативно задержать нападавшего.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас резко отреагировал на произошедшее.

«Это – не единичный случай, это – отвратительный антисемитизм, и мы все должны противостоять ему», – написал он в Twitter, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления.

Напомним, в октябре 2019 года в результате стрельбы около синагоги в восточногерманском городе Галле погибло минимум два человека. Сообщалось, что неизвестные открыли огонь из автомата, бросили гранату на кладбище и скрылись на автомобиле.