Число жертв теракта в Вене увеличилось до четырех человек

Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что число жертв стрельбы в центре столицы Австрии среди мирных граждан увеличилось до четырех, сообщили СМИ.

Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Kurier.

Между тем момент расстрела прохожего террористом в Вене попал на камеры видеонаблюдения.

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате стрельбы в Вене погибли три человека, также ликвидирован один из нападавших, который симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство*».