Лидеры оппозиции Грузии публично разругались из-за Саакашвили В России заявили о новой фазе террора в Европе Полиция Вены уточнила число жертв теракта 3 ноября 2020, 10:55 Текст: Наталья Ануфриева

В результате стрельбы в Вене погибли трое мирных граждан, сообщает полиция города. В официальном Twitter полиции Вены сообщается, что в результате теракта погибли трое мирных граждан – двое мужчин, одна женщина. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на мэра Вены Михаэля Людвига, что число жертв стрельбы в центре столицы Австрии среди мирных граждан увеличилось до четырех.

