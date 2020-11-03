Путин назвал жестоким и циничным преступлением нападение в Вене

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму c соболезнованиями после стрельбы в Вене, назвав произошедшее жестоким и циничным преступлением.

«Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Путин также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом.

«Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Четыре человека погибли.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в результате стрельбы в Вене погибли три человека, также ликвидирован один из нападавших, который симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство*».