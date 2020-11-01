Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами

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1 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
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Чужая псевдовойна в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это в конечном итоге не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
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Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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    Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами

    Детей на этот раз решили не запирать дома    1 ноября 2020, 19:01
    Фото: Michel Spingler/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за пандемии коронавируса. Речь прежде всего идет о важнейшем партнере России - Евросоюзе, а также Великобритании. Какие запреты вводятся в этих странах, в какую сумму они обойдутся - и насколько новые попытки сдержать распространение вируса отличаются от применявшихся во время первой волны пандемии?

    Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигает новых высот. В США в пятницу за сутки выявили почти 100 тысяч заболевших коронавирусом. Это антирекорд не только для страны, но и для всего мира. Согласно данным международной группы волонтеров Worldometer, больше всего заражений - в США (9,4 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн). Больше миллиона заболевших уже в России, Франции, Испании, Аргентине, Колумбии и Великобритании. Цифра, близкая к миллиону, у Мексики и Перу. В Иране, Италии и Южной Африке – 600-700 тыс. инфицированных.

    Все это вынуждает страны по всему миру снова вводить противоэпидемические ограничения.

    «Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет... Сейчас настало время принять меры», – заявил британский премьер Борис Джонсон. Собственно, он озвучил главную причину, почему страны Европы одна за другой на этой неделе начали вводить повторные ограничения.

    Однако по сравнению с весной на этот раз в Европе сделали некоторые послабления. Где-то их чуть больше (как во Франции), где-то чуть меньше (как в Германии). Но практически везде на этот раз не стали закрывать детские сады и школы, а в некоторых случаях все образовательные учреждения, в том числе вузы. Но чаще высшие учебные заведения переводят на дистанционный режим работы.

    Кроме того, в Европе пока продолжают работать строители, производственные заводы, суды - весной все это было закрыто. Туристические поездки везде отменяются, а гостиницам разрешают принимать только командированных. Для российских туристов границы со странами ЕС в основном и так были закрыты, поэтому ситуация особо не изменится. Любителям горных лыж вместо Альп этой зимой придется покорять сочинские и кавказские горы.

    Магазины не первой необходимости закрываются в Европе повсеместно, доступными остаются только продуктовые и аптечные сети.

    Салоны красоты, фитнес-клубы, музеи и другие развлекательные и спортивные заведения – закрывают за редким исключением (кое-где спортивные состязания без зрителей оставляют). Рестораны, кафе и любой общепит могут работать только на вынос.

    Великобритания вводит карантин с 5 ноября до 2 декабря. Здесь также, в отличие от предыдущего карантина, не стали закрывать детские сады и образовательные учреждения. Любопытно, что англичанам разрешили оставаться на ночь в домах у других людей, но только если это необходимо по работе. Британские власти разрешили работать не только строителям и заводам, но и судам.

    Кроме того, на этой неделе ввела жесткий карантин Ирландия. Он продлится шесть недель. Ирландцы могут отъезжать от дома не больше чем на 5 км. Дальше – только на работу. Частные массовые встречи запрещены, если только это не похороны или не свадьба. Власти посчитали, что новые ограничения приведут к потере 1,5 млрд евро и 150 тыс. рабочих мест.

    Следом о введении жестких мер со 2 ноября как минимум до 1 декабря объявила Германия. Здесь собираться на частные встречи можно в количестве не более 10 человек и не более чем двум семьям одновременно.

    Немецким гостиницам разрешили принимать командированных, однако от турпоездок рекомендовано отказаться. Цена вводимых ограничений - 19,3 млрд евро, посчитали там. Сильнее всего эти меры ударят по промышленности, а также по ресторанному и гостиничному бизнесу. Работу потеряют на этот раз лишь 100 тыс. немцев, тогда как весной цифра была в шесть раз выше.

    Вслед за Германией не выдержала и Франция. Карантин введен уже с 30 октября. Продлится он тоже как минимум до декабря. Но французские власти сделали ограничения немного мягче, чем в Германии или Ирландии - в частности, не закрыты школы и детские сады, работает общественный транспорт, гостиницы, парки. Месяц самоизоляции, по подсчетам местного министерства экономики, обойдется французской казне в 20 млрд евро. Не исключены новые банкротства и массовые увольнения. Но французские власти надеются, что меры позволят сдержать число зараженных, а в декабре бизнес сможет компенсировать убытки благодаря рождественской неделе.

    Внутренние границы со странами ЕС остаются открытыми, но внешние границы закрываются. Хотя резиденты Франции смогут вернуться в страну, любому прибывающему придется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Каждые две недели власти будут оценивать ситуацию и при возможности снимать некоторые ограничения.

    Жесткий карантин также введен в Бельгии, где пациентов с подтвержденным коронавирусом стали отправлять в Германию и соседние страны - бельгийские больницы оказались переполнены. «У нас 2 тысячи коек для интенсивной терапии. Это наш максимум. Судя по темпам распространения вируса, если мы не изменим наше поведение и не будем придерживаться ограничений, все эти 2 тысячи коек будут заняты уже в течение недели», – отмечает глава штаба по борьбе с COVID-19 Ив ван Дайтем.

    В стране продлили школьные каникулы до 16 ноября. Работать просят только удаленно там, где это возможно. В закрытых помещениях принимать можно не более одного гостя на семью, на открытом воздухе собираться могут не более четырех человек. Похороны разрешены, но не более чем в присутствии 15 человек.

    На месяц карантин вводят также в Австрии – с 3 ноября до начала декабря. Здесь запрещено выходить из дома с восьми вечера до шести утра, чтобы люди не встречались друг с другом после работы. «Потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных», - объяснил австрийский канцлер Себастьян Курц. - Это решение далось нам нелегко, но эти меры необходимы. Чтобы смягчить экономические последствия, мы нацелены на то, чтобы возместить затронутым карантином учреждениям 80 процентов оборота за аналогичный период 2019 года».

    В Греции комендантский час будет действовать с полуночи до пяти утра. На улице обязательно ношение маски. Здесь пока не стали закрывать отели и парикмахерские. Территорию страны поделили на четыре цветовые зоны по типу рискованности заражения. «В отличие от весны в этот раз мы сделаем акцент на двух главных источниках распространения вируса – развлечениях и перемещениях граждан. При этом магазины, промышленные предприятия и школы мы оставим открытыми», – говорит премьер-министр Греции Кириакос Митсолакис.

    В Испании и Италии народ, в том числе малый бизнес, протестует против карантинных мер. В пятницу митинг в Испании перерос в столкновения с полицией. В Италии недовольство высказали футбольные фанаты, а также ультралевые и ультраправые активисты. Отказываться от развлечений и спортивных мероприятий они не хотят.

    На других континентах ситуация с распространением коронавируса тоже пугает правительства. Власти Ливана ввели коменданский час с девяти вечера до пяти утра, а в ряде регионов – даже с пяти вечера. Любые мероприятия с участсием более шести человек запретили.

    Бразилия осталась без песен и танцев. Власти Рио-де-Жанейро отменили всемирно известный карнавал. Более того, на это время усилят наряды полиции, чтобы не допустить стихийных гуляний. В 2019 году бразильский карнавал посетили более 10,5 миллиона человек.

    Вот только в США, где число зараженных в сутки уже превысили 100 тыс. человек, это новый рекорд, новых ограничений пока не вводят. Объяснением этому являются выборы президента страны, которые назначены на 3 ноября.

    Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter-аккаунте, что не допустит введения режима самоизоляции. Он обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в желании ввести локдаун «возможно, на годы». Трамп считает, что СМИ, публикуя данные о новых зараженных, пытаются напугать американцев. А Байден, как и многие политики и представители общественности, упрекают Трампа в провальной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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