Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами

Целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за пандемии коронавируса. Речь прежде всего идет о важнейшем партнере России - Евросоюзе, а также Великобритании. Какие запреты вводятся в этих странах, в какую сумму они обойдутся - и насколько новые попытки сдержать распространение вируса отличаются от применявшихся во время первой волны пандемии?

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигает новых высот. В США в пятницу за сутки выявили почти 100 тысяч заболевших коронавирусом. Это антирекорд не только для страны, но и для всего мира. Согласно данным международной группы волонтеров Worldometer, больше всего заражений - в США (9,4 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн). Больше миллиона заболевших уже в России, Франции, Испании, Аргентине, Колумбии и Великобритании. Цифра, близкая к миллиону, у Мексики и Перу. В Иране, Италии и Южной Африке – 600-700 тыс. инфицированных.

Все это вынуждает страны по всему миру снова вводить противоэпидемические ограничения.

«Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет... Сейчас настало время принять меры», – заявил британский премьер Борис Джонсон. Собственно, он озвучил главную причину, почему страны Европы одна за другой на этой неделе начали вводить повторные ограничения.

Однако по сравнению с весной на этот раз в Европе сделали некоторые послабления. Где-то их чуть больше (как во Франции), где-то чуть меньше (как в Германии). Но практически везде на этот раз не стали закрывать детские сады и школы, а в некоторых случаях все образовательные учреждения, в том числе вузы. Но чаще высшие учебные заведения переводят на дистанционный режим работы.

Кроме того, в Европе пока продолжают работать строители, производственные заводы, суды - весной все это было закрыто. Туристические поездки везде отменяются, а гостиницам разрешают принимать только командированных. Для российских туристов границы со странами ЕС в основном и так были закрыты, поэтому ситуация особо не изменится. Любителям горных лыж вместо Альп этой зимой придется покорять сочинские и кавказские горы.

Магазины не первой необходимости закрываются в Европе повсеместно, доступными остаются только продуктовые и аптечные сети.

Салоны красоты, фитнес-клубы, музеи и другие развлекательные и спортивные заведения – закрывают за редким исключением (кое-где спортивные состязания без зрителей оставляют). Рестораны, кафе и любой общепит могут работать только на вынос.

Великобритания вводит карантин с 5 ноября до 2 декабря. Здесь также, в отличие от предыдущего карантина, не стали закрывать детские сады и образовательные учреждения. Любопытно, что англичанам разрешили оставаться на ночь в домах у других людей, но только если это необходимо по работе. Британские власти разрешили работать не только строителям и заводам, но и судам.

Кроме того, на этой неделе ввела жесткий карантин Ирландия. Он продлится шесть недель. Ирландцы могут отъезжать от дома не больше чем на 5 км. Дальше – только на работу. Частные массовые встречи запрещены, если только это не похороны или не свадьба. Власти посчитали, что новые ограничения приведут к потере 1,5 млрд евро и 150 тыс. рабочих мест.

Следом о введении жестких мер со 2 ноября как минимум до 1 декабря объявила Германия. Здесь собираться на частные встречи можно в количестве не более 10 человек и не более чем двум семьям одновременно.

Немецким гостиницам разрешили принимать командированных, однако от турпоездок рекомендовано отказаться. Цена вводимых ограничений - 19,3 млрд евро, посчитали там. Сильнее всего эти меры ударят по промышленности, а также по ресторанному и гостиничному бизнесу. Работу потеряют на этот раз лишь 100 тыс. немцев, тогда как весной цифра была в шесть раз выше.

Вслед за Германией не выдержала и Франция. Карантин введен уже с 30 октября. Продлится он тоже как минимум до декабря. Но французские власти сделали ограничения немного мягче, чем в Германии или Ирландии - в частности, не закрыты школы и детские сады, работает общественный транспорт, гостиницы, парки. Месяц самоизоляции, по подсчетам местного министерства экономики, обойдется французской казне в 20 млрд евро. Не исключены новые банкротства и массовые увольнения. Но французские власти надеются, что меры позволят сдержать число зараженных, а в декабре бизнес сможет компенсировать убытки благодаря рождественской неделе.

Внутренние границы со странами ЕС остаются открытыми, но внешние границы закрываются. Хотя резиденты Франции смогут вернуться в страну, любому прибывающему придется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Каждые две недели власти будут оценивать ситуацию и при возможности снимать некоторые ограничения.

Жесткий карантин также введен в Бельгии, где пациентов с подтвержденным коронавирусом стали отправлять в Германию и соседние страны - бельгийские больницы оказались переполнены. «У нас 2 тысячи коек для интенсивной терапии. Это наш максимум. Судя по темпам распространения вируса, если мы не изменим наше поведение и не будем придерживаться ограничений, все эти 2 тысячи коек будут заняты уже в течение недели», – отмечает глава штаба по борьбе с COVID-19 Ив ван Дайтем.

В стране продлили школьные каникулы до 16 ноября. Работать просят только удаленно там, где это возможно. В закрытых помещениях принимать можно не более одного гостя на семью, на открытом воздухе собираться могут не более четырех человек. Похороны разрешены, но не более чем в присутствии 15 человек.

На месяц карантин вводят также в Австрии – с 3 ноября до начала декабря. Здесь запрещено выходить из дома с восьми вечера до шести утра, чтобы люди не встречались друг с другом после работы. «Потому что вечерние встречи приводили к увеличению числа инфицированных», - объяснил австрийский канцлер Себастьян Курц. - Это решение далось нам нелегко, но эти меры необходимы. Чтобы смягчить экономические последствия, мы нацелены на то, чтобы возместить затронутым карантином учреждениям 80 процентов оборота за аналогичный период 2019 года».

В Греции комендантский час будет действовать с полуночи до пяти утра. На улице обязательно ношение маски. Здесь пока не стали закрывать отели и парикмахерские. Территорию страны поделили на четыре цветовые зоны по типу рискованности заражения. «В отличие от весны в этот раз мы сделаем акцент на двух главных источниках распространения вируса – развлечениях и перемещениях граждан. При этом магазины, промышленные предприятия и школы мы оставим открытыми», – говорит премьер-министр Греции Кириакос Митсолакис.

В Испании и Италии народ, в том числе малый бизнес, протестует против карантинных мер. В пятницу митинг в Испании перерос в столкновения с полицией. В Италии недовольство высказали футбольные фанаты, а также ультралевые и ультраправые активисты. Отказываться от развлечений и спортивных мероприятий они не хотят.

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На других континентах ситуация с распространением коронавируса тоже пугает правительства. Власти Ливана ввели коменданский час с девяти вечера до пяти утра, а в ряде регионов – даже с пяти вечера. Любые мероприятия с участсием более шести человек запретили.

Бразилия осталась без песен и танцев. Власти Рио-де-Жанейро отменили всемирно известный карнавал. Более того, на это время усилят наряды полиции, чтобы не допустить стихийных гуляний. В 2019 году бразильский карнавал посетили более 10,5 миллиона человек.

Вот только в США, где число зараженных в сутки уже превысили 100 тыс. человек, это новый рекорд, новых ограничений пока не вводят. Объяснением этому являются выборы президента страны, которые назначены на 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter-аккаунте, что не допустит введения режима самоизоляции. Он обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в желании ввести локдаун «возможно, на годы». Трамп считает, что СМИ, публикуя данные о новых зараженных, пытаются напугать американцев. А Байден, как и многие политики и представители общественности, упрекают Трампа в провальной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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