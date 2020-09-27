Семья становится на Западе предметом роскоши

Левые интеллектуалы Запада заняли позицию, которая выглядит для России парадоксально – они вовсю агитируют за уничтожение семьи, частной собственности и государства. Эти люди объявляют себя наследниками Маркса. Однако все те процессы, за которые они выступают, должны затронуть только обнищавшее большинство «золотого миллиарда». Сверхбогатое меньшинство все эти блага оставит за собой.

Карантин и самоизоляция в США вызвали к жизни огромное число проблем, не знакомых странам, где существует хоть какая-то социальная поддержка населения. Множество людей вынуждены были выехать из съемных квартир и оказались на улице. Города на юге, где климат помягче, заполонили бездомные. В особой зоне риска оказались одинокие матери с детьми – они традиционно принадлежат к самой бедной и незащищенной социальной страте.

«Как самоизолироваться дома, если дома нет?» – задались вопросом активистки движения «Мамочки за жилье» (Moms 4 Housing). Эта группа объединяет чернокожих матерей-одиночек, утверждающих, что право на жилье является естественным правом человека. На основании этого они захватывают пустующие дома и квартиры и отказываются покидать их по требованию собственника. Время от времени мамочек изгоняют. Но вооружившись детьми и заручившись поддержкой журналистов, они превращают процедуру насильственного выселения в такое красочное шоу, что на репутации владельца недвижимости остается пятно на всю жизнь.

На улице все чаще оказываются и потерявшие работу пожилые люди, и граждане с проблемным здоровьем. Власти отдельных штатов пытаются помогать им. В Лос-Анджелесе бездомным предоставляют трейлеры или «кабинки для жилья», в Нью-Йорке и Сан-Франциско отдают им целые гостиницы. Но все это сугубо временные меры.

Американские интеллектуалы левого толка оценили размах проблемы и предложили ее нестандартное решение. «Кризис коронавируса показал, что пришло время уничтожить семью», – так озаглавила свою статью на сайте Open Democracy, спонсируемого Джорджем Соросом, видная феминистка Софи Льюис. По ее мысли, рост домашнего насилия и числа бездомных во время карантина был вызван не отчаянием потерявших работу и напуганных людей, ищущих утешения в алкоголе и опиоидах, а самой структурой патриархальной семьи.

«Семья навязывает каждому нацию, гендер, расу, – сетует Софи Льюис. – Даже если в какой-нибудь из них и нет непосредственной физической или психологической угрозы, если там не избивают супругу, не насилуют детей, не травят гомосексуалов – все равно нуклеарная семья, честно говоря, это отстой».

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На эту же тему Софи Льюис в прошлом году выпустила книжку «Суррогатность немедленно: Феминизм против семьи». Она оттолкнулась от вполне марксистского тезиса о том, что беременность и воспитание ребенка – это тяжелый труд, который должен соответственно оплачиваться. Именно этой идеей руководствовались еще девяносто лет назад советские большевики, первыми в мире принимая законы об оплачиваемом декретном отпуске. С тех пор эту практику переняли в Европе, и сегодня едва ли не в любой развитой стране мира (кроме США) беременным женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск.

Однако вместо того, чтобы потребовать от американских властей введения этой простой и популярной меры, Льюис просто сбрасывает семью с парохода современности. Что же должно заменить этот патриархальный пережиток, где изо дня в день творятся какие-то чудовищные надругательства?

Образцом нового коммунального общежития для американских интеллектуалов стали анархистские коммуны, возникшие летом в Сиэтле и Портленде. Ничего, что там каждый день гремели выстрелы, а родственники погибших просили президента Трампа ввести в город войска. Ничего, что все более или менее обеспеченные люди покинули свои дома, а местная полиция практически перестала работать. Зато там были созданы общественные столовые – на этот счет у американских леваков какой-то особый пунктик. А еще бездомные сумели захватить опустевшие здания и устроить там сквоты. В таких общежитиях, полагает Софи Льюис, и надлежит жить индивидам, освободившимся из застенков «нуклеарной семьи».

Эта идеология чрезвычайно популярна и у активистов Black Lives Matter, тоже называющих себя марксистами. Они предлагают целую практическую программу по уничтожению семьи и построению нового «коммунистического» общества.

Для начала надо создать «протестную кухню», где всем желающим будут бесплатно раздавать веганскую еду. Затем оккупировать просторные здания, где будут спать вместе все «коммунары» без различия пола, возраста и состояния. Наладить доставку шприцов и бесплатных наркотиков. Ну и организовать «пространства», в которых можно будет собрать всех имеющихся в наличии детей.

Каждый член коммуны обязан «творчески и совместно с другими вмешиваться в абьюзивные отношения родителей к детям». Дети станут равноправными членами анархистского социума, отчего возникнут «новые формы гендерного многообразия и человеческого расцвета.» Образуя разнообразные альянсы поверх границ гендеров и наций, коммунары будут бороться против возрождения атомизированной семьи в любой форме.

На самом деле, американские леваки не столько конструируют будущее, сколько фиксируют уже имеющиеся тенденции. Уже больше полувека статистика показывает, что разрушение нуклеарной семьи идет семимильными шагами – причем чем беднее страта общества, тем быстрее там институт семьи разрушается. С 1950-х годов число матерей-одиночек среди белых американок выросло на 29%, среди афроамериканок – на 72%. Примерно половина этих женщин принадлежат к наиболее бедным слоям общества, зарабатывая меньше 25 тыс. долларов в год – этого едва хватает на аренду жилья и самую простую еду.

В последнее время рост числа разводов в США уменьшился. Но лишь потому, что американцы перестают оформлять отношения. Больше сорока процентов детей в стране рождаются вне брака. Среди чернокожего населения эта цифра выше 70%. Дети, растущие в неполной семье, всю жизнь страдают от бедности, не могут получить приличное образование, не находят нормальной работы, а повзрослев, передают свою бедность по наследству.

Поразительной нищетой отличается и ЛГБТ-сообщество. Пятая часть американцев, принадлежащих к секс-меньшинствам, выживают меньше чем на 12 тыс. долларов в год. Для развивающихся стран это, наверное, нормальная цифра, но в США такой доход обрекает человека на бездомность, нищету и регулярные голодовки.

Левые интеллектуалы описывают ситуацию, как «угнетение» сексуальных и национальных меньшинств. Но на самом деле ситуация обратная. Независимо от цвета кожи и ориентации, долгосрочность отношений, брака, семьи зависит только от бедности или богатства партнеров. Стабильная семья становится предметом роскоши, который могут позволить себе лишь очень состоятельные люди.

Софи Льюис – живое подтверждение этой идеи. Недавно она заключила брак с Викки Остервейлом. Юноша из богатой семьи, он с отличием окончил Корнелльский университет, входящий в Лигу плюща, некоторое время пытался снимать кино, потом переехал в Нью-Йорк, начал играть панк-рок и сочинять роман. Он регулярно светился на вечеринках в самых светских домах, нигде не работал и вел чрезвычайно гламурную жизнь.

В какой-то момент Викки объявил себя женщиной, но это не помешало ему расписаться с Софи Льюис, позиционирующей себя как лесбиянка. Сначала они сыграли свадьбу революционную – много речей про отмену семьи и никаких развлечений. Викки назвали wusband – это такой сплав husband и wife, типа «женомуж». Но потом – по просьбе свекрови – состоялась еще одна свадьба, роскошная и вполне традиционная, без всяких упоминаний о Марксе, феминизме и трансгендерах.

Сегодня молодые супруги живут в престижном районе Филадельфии, читают лекции, выступают на ТВ. Они ведут роскошный образ жизни, полностью соответствующий старому клише про «икорных социалистов».

Месяц назад Викки Остервейл опубликовал свою книгу «В защиту мародерства». Обильно цитируя Маркса, он восхищается чернокожими погромщиками, разграбившими центральные районы Нью-Йорка, Сиэтла и той же Филадельфии. Убийства и грабежи, оказывается, это давно необходимое разрушение частной собственности, «сверкающий момент борьбы и надежды».

Многие районы старинной Филадельфии буквально погибают сегодня от мародерства, которое так страстно воспевает Викки Остервейл. Разоряются магазины, переезжают офисы, пустеют деловые и торговые центры. В поисках безопасной жизни каждый день город покидают старожилы. Треть всех аптек была разграблена за лето расово правильными бандами. Число убийств за последний год выросло на треть. Каждый день с огнестрельными ранениями за медпомощью обращается 23 человека.

Если Софи Льюис сотрудничает с Open Democracy Сороса, то Остервейла окормляет самый богатый олигарх Европы – Бернар Арно. Именно его транснациональной империи принадлежит левацкое издательство Nation Books, выпустившее книгу «В защиту мародерства». Судя по всему, Арно очень нравится вооруженная борьба люмпен-пролетариев против частной собственности – если эта собственность принадлежит не ему, а простым американцам.

Характерно, что у сверхбогатых людей, взявших на содержание этих леваков, с семейной жизнью все обстоит просто идеально. Джордж Сорос – счастливый отец пятерых детей. За 90 лет жизни он лишь три раза состоял в браке.

Бернар Арно женат вторым браком, он длится уже почти тридцать лет. У него тоже пятеро детей – и все отлично пристроены. Старший сын олигарха Антуан только что оформил брак с красивейшей моделью мира Натальей Водяновой, уроженкой Нижнего Новгорода. Их отношениям почти десять лет, Водянова успела родить ему двоих сыновей.

Поневоле складывается впечатление, что стабильные отношения, традиционная семья и вся эта «патриархальная» романтика чем дальше, тем больше остаются эксклюзивным предметом потребления для одного процента сверхбогатых жителей Земли. Всем прочим предлагаются случайные связи, жизнь в коммунах, бесплатные наркотики и прочий треш. Парадоксальным образом несут эту повестку в массы люди, которые в каждом слове цитируют великого уравнителя Карла Маркса.

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