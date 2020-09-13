Сверхбогачи Запада готовят против России экотеррор

Благородное дело борьбы за чистую природу все больше превращается на Западе в балаган. Хуже того – «мирные протестующие», которые требуют от правительств принятия срочных мер по борьбе с изменением климата, на деле являются игрушкой в чужих руках. Кто стоит за «экологическими террористами» Запада, которые угрожают в том числе и интересам России?

Всего месяц назад главный пророк современности Билл Гейтс анонсировал следующий этап мирового кризиса – по его словам, близящаяся экологическая катастрофа обещает стать страшнее, чем пандемия коронавируса. И буквально сразу в разных концах света активизировались группы радикальных эковоинов.

В Англии все последние уикенды проходят на фоне шумных и ярких протестов активистов, называющих себя «Восстанием вымирающих» (Extinction Rebellion). Это тщательно придуманные и срежиссированные акции. Они доставляют максимум неудобств простым гражданам и вынужденным разгребать все это полицейским. Активисты танцуют в живописных черных костюмах, на которых написано «Нефть = смерть». Выстраивают высокие бамбуковые конструкции, к которым привязывают себя в знак протеста – полицейским сложно достать протестанта с высоты, не поранив ни его, ни себя. Ложатся навзничь на самых оживленных перекрестках и дорожных развязках, блокируя движение на много часов. Не так давно деятели «Восстания вымирающих» сумели перегородить подъезды к типографиям, где печатаются самые популярные газеты страны Sun и Daily Mail – и сотни тысяч читателей остались без субботнего выпуска любимой газеты.

Английская полиция арестовывает протестующих десятками, но вскоре отпускает, не предъявив обвинений. Власти обсуждали возможность причислить «Восстание вымирающих» к террористам, но были вынуждены отказаться от этой идеи. Лидеры движения утверждают, что они свободные артисты, которые в яркой карнавальной форме протестуют против глобального потепления. Ну а хаос, который они создают в городах, это лишь игра творческих сил.

Параллельно с английскими акциями подобные карнавальные протесты против климатической катастрофы проходят и в США, и в Австралии, и в Канаде. Движение «Восстание вымирающих» не имеет определенной «прописки». Впервые оно дало о себе знать в 2017 году, когда «вымирающие» заблокировали своими телами автомагистрали в рамках акции «Хватит убивать лондонцев!». «Ну это у нас всего лишь репетиция грядущего гражданского неповиновения, – пояснял тогда журналистке Guardian политику группы один из ее лидеров Роджер Халлам. – Это просто миниатюра по сравнению с тем, что будет. Скоро вы увидите тысячи людей, которые будут целыми днями блокировать центр Лондона. Тогда правительство вынуждено будет сесть и начать серьезный разговор о чрезвычайном положении с климатом».

Халлам как в воду смотрел. Сегодня действительно все идет по его плану. Тысячи людей протестуют, центральные районы английских городов парализованы, полицейские арестовывают сотни человек, однако результата это не дает.

Так, «Восстание вымирающих» добивается принятия парламентами Великобритании «Билля о чрезвычайном положении в области климата и экологии». В США они с таким же ожесточением лоббируют «Зеленую сделку» Демпартии.

О «Зеленой сделке» и ее утопическом характере мы уже подробно писали. В чем же суть английского «Билля»? Его главное положение – правительство Великобритании должно радикально сократить пресловутый «углеродный след». Так обозначаются выбросы от практически любого промышленного производства, а также от многих видов сельского хозяйства.

Более того, Соединенное Королевство должно отказаться от сотрудничества и торговли со всеми странами, у которых «углеродный след» недопустимо велик. Детали не прописаны. То ли англичанам предлагается обложить весь импорт из этих стран неподъемными пошлинами. То ли вообще разорвать с этими государствами все торговые отношения.

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Подобные проекты фактического закрытия местной экономики от продукции из России, Китая, Индии, Южной Америки сейчас разрабатываются и в ЕС, и в США. С первого взгляда очевидно, что экспортерам они не сулят ничего хорошего. Эксперты уже подсчитали, что если обложить «углеродным налогом» товары из России, то наши производители потеряют от 6 до 50 миллиардов евро только в период до 2030 года.

И проблемы ждут не только нас. Подобный налог вполне может быть распространен практически на всю продукцию из КНР, ведь Китай – один из мировых лидеров по промышленным выбросам. То есть если отрешиться от абсолютно ненаучных мифов про «углеродный след», то становится понятно, что все эти зеленые инициативы – это просто повод закрыть свои рынки от дешевого импорта и попытаться восстановить производство на местах.

Но если Россия, Бразилия или Китай подобную инициативу как-то переживут, то страны третьего мира, поставлявшие на глобальный рынок свои дешевые рабочие руки, обречены на разорение. Совершенно непонятно, на что будет жить, например, Бангладеш, если внезапно увлекшийся зеленой повесткой золотой миллиард перестанет импортировать оттуда одежду, игрушки, электронику.

Однако критики подобных инициатив обращают внимание на то, что жизнь внутри внезапно «позеленевших» западных стран тоже будет не сахар. Снижение уровня жизни местному населению практически гарантировано. Недаром экоактивисты открыто требуют «осознанного потребления» – то есть отказа от авиаперелетов, собственных автомобилей и, желательно, от мяса и молока. И если США и ЕС еще как-то могут попытаться возродить производство всего и вся на своей огромной территории, то Британию в случае принятия «Билля» ожидает тотальный дефицит и невероятный рост цен. Спасибо Маргарет Тэтчер, инициировавшей вывод производств в страны третьего мира – теперь страна импортозависима и в плане еды, и в плане лекарств, одежды, техники, углеводородов.

Кто же лоббирует «Билль» в английском, уэльском и шотландском парламентах? Это представители самых богатых и могущественных, поистине «королевских» кланов США. Официальными спонсорами «Восстания вымирающих» в 2017 году стали некий загадочный инвестор Тревор Нельсон, наследница легендарной семьи Гетти (кстати, сделавшей состояние именно на нефти) Эйлин Гетти, а также представительница знаменитой семьи Рори Кеннеди. Только в 2019 году они перечислили группе 500 тысяч фунтов. Параллельно они спонсировали молодежное крыло глобального эковоинства, поддерживали незабвенную Грету Тунберг и финансировали инициативу «климатических забастовок», которые по всему миру устраивали школьники и студенты.

Для этих сверхбогатых людей в нагнетании общемировой истерики на тему близкой климатической катастрофы есть несколько выгод.

Во-первых, паникующими массами легче управлять, они теряют последние остатки здравого смысла. Во-вторых, девятый вал экопропаганды успешно скрывает один важный нюанс всех этих «зеленых сделок». Буквально в первых же строках «Билля о чрезвычайном положении в области климата и экологии» можно прочитать новеллу о том, что в связи с опасностью глобального потепления премьер-министр Великобритании будет обязан направить все свои усилия на сокращение углеродного следа и согласовывать все решения по этой теме с неким комитетом по изменению климата.

В комитет входят несколько британских ученых, сделавших карьеру на теме глобального потепления, и малоизвестных местных политиков, добившихся успеха на ниве экоактивизма. С какой стати лидер одной из влиятельнейших стран мира должен перед ними отчитываться? Ну ведь это же чрезвычайная ситуация, иначе мир просто рухнет.

Тема мирового правительства постоянно возникает в программах эковоинов. Она изящно камуфлируется рассуждениями о том, что у глобального потепления нет границ, о необходимости для всех стран «солидаризироваться» перед лицом климатической катастрофы. Но на деле задача всех этих интербригад эковоинов – подорвать легитимность всех самостоятельных национальных правительств. И «зеленая» повестка – отличное прикрытие для этой цели.

Вот только что в мировых СМИ прошла новость о том, что шестеро детей и подростков из Португалии (в возрасте от 12 до 21 года) подали иск в Европейский суд по правам человека против 33 стран, нарушающих квоты по выбросам парниковых газов.

Среди обвиняемых – страны ЕС, Россия, Турция, Норвегия. С юридической точки зрения дело выглядит как анекдот. Дети, проживающие в Лиссабоне, обвиняют суверенные государства Россию и Норвегию в том, что в Лиссабоне в августе слишком жарко. Однако инициативу этих детей оформила известная экогруппировка Youth4ClimateJustice, а юристов предоставила Глобальная сеть судебных исков – Global Legal Action Net (GLAN). В результате иск, нарушающий все каноны традиционной юриспруденции, был принят к рассмотрению.

Некоммерческое объединение английских и ирландских адвокатов GLAN возникло примерно в то же время, что и «Восстание вымирающих». Спонсоров своих НКО не разглашает. Но цель их вполне очевидна – создать параллельную реальному судопроизводству сеть судебных исков, которые можно будет предъявлять правительству любой страны под любым предлогом. А затем – санкции, травля в СМИ, а то и вооруженное вторжение. GLAN уже сотрудничал с Bellingcat – интернет-оружием, с помощью которого ведется информационная война против неугодных государств. А совсем недавно организация потребовала от правительства Великобритании срочно запретить импорт из Китая хлопка и одежды из него. Потому что, по данным НКО, хлопок выращивается в КНР уйгурами, которые по определению являются угнетенным меньшинством и трудятся якобы «в условиях, невиданных со времен Холокоста».

Полная бездоказательность этих обвинений никого не смущает. В системе, которая призвана подменить собой международное право, правительства суверенных стран вынуждены будут заключать и расторгать договоры по первому сигналу каких-то мутных НКО, а главы государств должны будут отчитываться перед непонятными комитетами, состоящими на содержании у горстки сверхбогачей. Так в атмосфере моральной паники постепенно формируются структуры, которые возьмут на себя управление миром, когда национальные правительства окажутся окончательно дискредитированы.