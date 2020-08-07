Советник Путина оценил слова Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

Билл Гейтс, предупредивший об экологическом кризисе, не сказал ничего нового, отметил советник президента России, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. По его словам, все говорит о том, что уже сейчас нужно приложить усилия для снижения негативного влияния на климат.

«В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки последствий и ущерба от климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций, например, МГЭИК, и российскими учеными. Оценки эти порой различаются в цифрах, но вывод всегда однозначен: человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему», – сказал Эдельгериев РИА «Новости».

По его словам, ущерб от климатических изменений гораздо выше, чем от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Говоря о затратах на предотвращение климатических изменений, Билл Гейтс исходит из цифры 100 долларов за тонну СО2. Вероятно, для США и других развитых стран эта цифра верна, но для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов», – отметил Эдельгериев.

Советник президента добавил, что многие инновационные проекты позволяют сохранить экологию, а также уменьшить операционные затраты предприятий, помогая таким образом экономическому развитию.

«Поэтому, когда противники борьбы с климатическими изменениями в России пугают нас большими цифрами, мы должны иметь в виду, что это не имеет ничего общего с действительностью и все происходит от их упорного нежелания вкладывать ресурсы в экологически чистое развитие и проводить модернизацию промышленности», – отметил Эдельгериев.

Специалист пояснил, что такая позиция приведет к обложению российской продукции дополнительными климатическими сборами на границе с другими странами. Эта плата будет вложена в чужие экономики, хотя могла быть направлена в экономику России.

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал крупный экологический кризис. В течение ближайших десятилетий, по его словам, произойдет значительное изменение климата.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев сказал газете ВЗГЛЯД, что глобальное потепление может спровоцировать у людей рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также вызвать распространение различных инфекций посредством живности, которая сейчас обитает в тропиках.

Член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов заявил, что изменение климата, которое Гейтс назвал катастрофой страшнее пандемии, является лишь частью проблемы. По его словам, различные захоронения угрожают коллапсом по всему миру и представляют большую опасность.