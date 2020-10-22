«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и о их важности для медицины.

Вирусологи и эпидемиологи всего мира утверждают, что один из способов закончить пандемию коронавируса – это выработка коллективного иммунитета. Но иммунитет может быть как приобретенным, так и врожденным.

Термин «приобретенный иммунитет» говорит сам за себя – это некая вновь сформированная способность организма обезвреживать чужеродные и потенциально опасные микроорганизмы или клетки, инфицированные вирусом. Однако пока достоверных данных о том, может ли сформироваться пожизненный иммунитет, например, к коронавирусу, нет.

Организм человека с врожденным иммунитетом способен бороться с потенциально опасными биоматериалами, даже если они еще никогда не попадали в его организм. Такой иммунитет является основным средством защиты от патогенных микроорганизмов у большинства живых существ.

О том, что существует определенный процент людей, которые могут противостоять COVID-19 и никогда не заболеть им, газете ВЗГЛЯД рассказал обладатель медали «За труд во имя жизни», кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов.

(фото: из личного архива)

ВЗГЛЯД: Илья Владимирович, как вы поняли, что есть люди, иммунные к COVID-19?

Илья Духовлинов: Основы молекулярной эволюции и эволюции вирусов имеют свои законы, и это подразумевает практически всегда наличие определенного процента особей, которые устойчивы к той или иной вирусной инфекции.

Например, если взять вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), то мы увидим, что на земном шаре существует определенное количество людей, которые никогда не заболеют этой инфекцией. Это уже изучено и доказано.

Таким образом, можно всегда постулировать, что как только появляется какая-то глобальная эпидемия, будет, понятное дело, очень много зараженных, тяжелобольных, но и обязательно в популяции будут люди, которые либо частично устойчивы, либо полностью устойчивы.

Мы занимаемся созданием вакцины и очень много наблюдаем как за обычными, так и за зараженными людьми, и уже имеются данные, что есть те, кто контактируют с коронавирусными больными, многократно имеют каких-то заболевших родственников, но сами не заболевают.

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу Богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать.

Наша научная группа начала изучать геномные карты, расположения генов, метаболические пути, механизмы «входа» вируса в клетку и так далее. И уже очевидно, что есть варианты генных мутаций, обеспечивающих устойчивость к инфекции.

ВЗГЛЯД: А зачем ученым изучать устойчивых к коронавирусу?

И. В.: Если следовать методологии создания эффективных лекарственных препаратов, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть». То есть, если мы изучаем здорового человека, который не может инфицироваться коронавирусом, то это может дать ответ на то, как нам эффективно бороться. Потому что когда мы изучаем заболевших, мы видим «неудачный» случай. Мы не видим, как защититься от вируса. Мы видим только заболевшего и стараемся ему помочь, но не знаем, как ему не заболеть.

ВЗГЛЯД: А как много на Земле людей, которые могут противостоять какому-то вирусу?

И. В.: Меньше 1 % – десятые доли процента. Но с позиции эволюционного процесса природой «подразумевается», что этот маленький процент людей выживет и даст продолжение человеческому роду. Поэтому у нас в геноме на популяционном уровне уже закодирована возможность, именно с эволюционной точки зрения, противостоять и выжить. Далее эта «возможность» ( а научно говоря - мутации в определенных генах ) селективно отберется под влиянием естественного отбора.

ВЗГЛЯД: Выходит, что этой категории людей не нужна ни прививка, ни меры предосторожности?

И. В.: Да, они могут ходить без масок и перчаток, свободно общаться с заболевшими без вреда для здоровья.

ВЗГЛЯД: А чем отличается организм человека, который не может заразиться коронавирусом, от обычного?

И. В.: Я буду проводить некую аналогию с ВИЧ, потому что там уже проблема существует десятилетиями, и она глубоко исследована. Есть люди, которых ВИЧ просто не инфицирует. Это происходит потому, что у этих людей вирусу не удается проникнуть внутрь клеток. То есть для того, чтобы вирус вошел в человека, ему нужно использовать специальную структуру, специальный рецептор. А у некоторой доли населения эти рецепторы отсутствуют или имеют изменения, поэтому, когда ВИЧ попадает к ним в организм, он не может «зацепиться» и просто «соскальзывает» по клетке, не проникая в нее.

То же самое может быть и с коронавирусом.

Среди популяции людей могут быть такие индивидуумы, которые действительно могут противостоять вирусу.

За это отвечает определенная группа генов, определенные аллельные формы которых предполагают то, что вирусная инфекция будет очень легко протекать, либо не сможет вообще развиться в организме.

Работы по поиску генетических мутаций, обеспечивающих устойчивость к COVID-19 сейчас ведутся и направлены также на поиск генов, непосредственно связанных с генезом болезни. Есть предварительные данные о влиянии на течение болезни генов, кодирующих ACE2 (вирусный рецептор), HLA (главный комплекс гистосовместимости), белки, вовлеченные в цитокиновый шторм (IL2, IL7, IL10, GCSF, IP10, MCP1, MIP1A, TNFa), но по ним еще мало данных, белки TLR (еще один предполагаемый рецептор вируса), и белки комплекса комплимента.

Уже сейчас можно сказать, что K31R и Y83H варианты гена ACE2, HLA-B*15:03 аллель, HLA-A*02:03 и A*31:01 аллели – являются протективными (защищающими от вируса) и как минимум обеспечивают легкое течение болезни.

ВЗГЛЯД: Но человека, устойчивого к COVID-19, вы еще не нашли, да?

И. В.: Да, мы в теории это обнаружили и сейчас занимаемся изучением. Я думаю, что когда такой человек будет найден, а я уверен, что он будет найден, то это будет достаточно интересно и важно. Сейчас мы хотим расширить это наблюдение и понимаем, что нужно ввести генетическое тестирование таких людей, которые не заболевают, потому что это может иметь большое практическое значение. У нас уже даже есть несколько кандидатур, но нам нужно завершить геномное изучение этих людей.

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ВЗГЛЯД: Как вы думаете, не испугаются ли люди сдавать свой генетический материал?

И. В.: Да люди его и так постоянно сдают, на самом деле. В России и вообще в мире очень много лабораторий, которые делают эти анализы – они предлагают провести генетическое тестирование семейной предрасположенности к каким-то заболеваниям и т.д. Генетический материал, на самом деле, забирается постоянно. Когда на коронавирус делают ПЦР-тестирование – тоже забирается генетический материал человека (соскоб из носоглотки и слизистой – соскоб эпителия, который содержит ДНК). Поэтому, каждый из нас уже давно и не раз сдавал свой генетический материал. Много врачей направляют пациентов сдавать анализы на различные заболевания, где также берут генматериал. В свете этого тема про сдачу генетического материала уже не выглядит фантастической теорией заговора.