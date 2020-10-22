Рассчитаны сроки окончания пандемии коронавируса в России

Российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года.

Такой результат получен на основе математического анализа. Из него следует, что общее количество заболевших коронавирусом в России увеличится в три раза, а жертвами инфекции станут более 50 тыс. человек, передает Ura.ru.

Согласно математической модели, суточный пик количества заболевших будет достигнут 16 декабря 2020 года и составит около 24 тыс. человек. В дальнейшем показатель будет уменьшаться.

Специалисты прогнозируют, что пандемия коронавируса закончится к декабрю 2021 года. Общее количество заболевших к тому моменту составит примерно 5 млн 900 тысяч, а общее количество смертей – 52 тысячи.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 25 242 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.