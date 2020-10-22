В России за сутки выявили 16 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4413, Санкт-Петербурге – 697, Московской области – 462.

Всего в стране выявлено 1 463 306 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 107 988 человек, из них 11 428 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 25 242 человека.

Накануне, 21 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 700. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 271.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.