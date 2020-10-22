В России за сутки выявили 16 тыс. случаев коронавируса

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Сотрудник ЦРУ помешался на «облучении агентами ФСБ»

Марк Полимеропулос рассказывает страшные вещи о ФСБ Baltimore Council on Foreign Affairs/Youtube
В американской прессе с новой силой раскручивается «скандал» вокруг истории с бывшим сотрудником ЦРУ Марком Полимеропулосом. Этот человек утверждает, что ФСБ облучила его в Москве какими-то волнами – и продолжает облучать в том числе на территории США. Почему для американской аудитории Полимеропулос выглядит как авторитетный эксперт и свидетель, а не городской сумасшедший? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трамп отстает, но выигрывает

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа. Подробности...

Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...
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Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

Майя Кучерская, Профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, писательница и литературовед
Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
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    В России за сутки выявили 16 тыс. случаев коронавируса

       22 октября 2020, 10:49
    Фото: PPI/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 15 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4413, Санкт-Петербурге – 697, Московской области – 462. 

    Всего в стране выявлено 1 463 306 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 107 988 человек, из них 11 428 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 25 242 человека.

    Накануне, 21 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 700. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 271.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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